Martín Varsavsky: “El piloto Iván Chirivella es una víctima, no un antisemita”

En medio de la creciente polémica generada por el desalojo de un grupo de adolescentes judíos de un avión de Vueling en Valencia, el empresario tecnológico Martín Varsavsky ha salido en defensa del piloto al mando de ese vuelo: Iván Chirivella. "Está destrozado", afirma Varsavsky, quien mantiene una relación de confianza con Chirivella desde hace más de dos décadas cuando fue su piloto privado. "Lo conozco bien. Lo contraté después del 11-S cuando nadie quería hacerlo, y si entonces no dudé de él, menos ahora".
| etiquetas: varsavsky , piloto , niños , vueling , desalojo , avión , antisemita
www.meneame.net/story/piloto-vueling-expulso-grupo-judio-no-soy-antise
Por mi parte, hay Varsavsky, hay irrelevante.
Martin Varsavsky figura en el libro negro de Epstein