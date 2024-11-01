edición general
Martín Varsavsky: “El piloto Iván Chirivella es una víctima, no un antisemita”

En medio de la creciente polémica generada por el desalojo de un grupo de adolescentes judíos de un avión de Vueling en Valencia, el empresario tecnológico Martín Varsavsky ha salido en defensa del piloto al mando de ese vuelo: Iván Chirivella. "Está destrozado", afirma Varsavsky, quien mantiene una relación de confianza con Chirivella desde hace más de dos décadas cuando fue su piloto privado. "Lo conozco bien. Lo contraté después del 11-S cuando nadie quería hacerlo, y si entonces no dudé de él, menos ahora".

Moixa #7 Moixa
A mi este hombre no me gusta. Pero me parece que está bien que apoye al piloto que no tiene culpa de nada.
Fernando_x #10 Fernando_x
#7 Hay que reconocerle que al menos, cuando se encuentra en la disyuntiva de seguir sus creencias ("todo el que hace o dice algo contra Israel es antisemita") o la realidad que conoce (el piloto es su amigo), opta por la realidad.
pepel #2 pepel
¿No se había ido este señor de mnm?
mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo *
#2 Sí. Pero hay gente que no sabe pasar página y dejar a este señor en la irrelevancia histórica, de donde nunca debió salir.

Por mi parte, hay Varsavsky, hay irrelevante.
Mangione #5 Mangione
Cuéntanos más Martin...  media
paumal #4 paumal
Este es el mismo Martín Varsavsky que salía en los papeles de Epstein?
#8 Celsar
¿Porqué tiene que importar a algún ser humano la opinión de la basura sionazi esta?
#9 Perrota
Como va a ser antisemita con gente que no es semita. Hijos y nietos de europeos. Son inmigrantes ilegales en Palestina.
#11 Almirantecaraculo
Un reloj parado da la hora bien dos veces al día.
