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Martín Berasategui, cocinero: "Sin dudar defiendo la angula en la mesa de los restaurantes"
'En Asturias están los indiscutibles genios de la cocina de todos los tiempos, capaces de marcar un estilo propio'
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:
martín berasategui
,
angula
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pesca
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mesa
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pescadores
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#2
Dakaira
Sin dudar defiendo que los que dicen eso son unos subnormales profundos que viven en el mundo de la piruleta (pero de alta cocina, eso si)
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#1
yopasabaporaqui
*
Sin dudar creo que por avaros y egoístas acabaréis sin ninguna en la mesas.
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#3
Aguarrás
Un tonto es un tonto.
Por muy bien que cocine.
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#6
Pitchford
#3
Garrote! Garrote! Lo más profundo que dice siempre en Masterchef.. Sí, me gusta verlo..
1
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#5
angeloso
Clasismo gastronómico. Si tienes buen dinero, ya se puede dar por jodida la especie.
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#4
hazardum
*
Personalmente no me gustan los titulares que extraen algo parcial. En cualquier caso el debate serian 2 cosas, ver si se comen angulas o no, por ser alevines, a mi personalmente me parece una salvajada, y que si ahora mismo con la especie en peligro de extinción tiene logica seguir pescando, ya que te quedaras sin especie, otra burrada, y entiendo que eso puede afectar a los pescadores, pero para eso puede haber ayudas, pero si se acaban las anguilas, no hay solución y estamos hablando de un…
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#9
Meloncio
#4
Precisamente Martín, los que saben dicen que no se debería pescar más o se extingue la especie.
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#7
pitercio
Ves esa foto y sabes de qué va el tema sin leer.
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#8
Nube_Gris
No solo es un ceporro ignorante, sino que además lo demuestra en público y se siente orgulloso de ello.
Doble combo... con gente así vamos de culo. Menos mal que no es un político con responsabilidad sino una persona con calado mediático, lo que es casi peor.
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Por muy bien que cocine.
Doble combo... con gente así vamos de culo. Menos mal que no es un político con responsabilidad sino una persona con calado mediático, lo que es casi peor.