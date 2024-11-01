edición general
Martha Reeves & The Vandellas | Nowhere to Run [LIVE]

«Nowhere to Run» fue escrita por Eddie y Brian Holland, y Lamont Dozier. Liricamente, «Nowhere to Run» cuenta la historia de una mujer que se siente atrapada y busca la salida de una mala relación. Dozier afirma que el sonido estridente del piano se inspiró al mirar por la ventana y ver tanques que bajaban por las calles de Detroit a medida que la década de 1960 se volvía cada vez más turbulenta, mientras que el sonido de percusión que se escucha no son solo panderetas y bateria sino también cadenas de nieve.

    ¡VIERRRRRNEEEEESSSS!
    Que rollazo tan guapo tiene la canción.
    yessssss
    Canción que sale en "The warriors".
