Martha Reeves & The Vandellas | Nowhere to Run [LIVE]  

«Nowhere to Run» fue escrita por Eddie y Brian Holland, y Lamont Dozier. Liricamente, «Nowhere to Run» cuenta la historia de una mujer que se siente atrapada y busca la salida de una mala relación. Dozier afirma que el sonido estridente del piano se inspiró al mirar por la ventana y ver tanques que bajaban por las calles de Detroit a medida que la década de 1960 se volvía cada vez más turbulenta, mientras que el sonido de percusión que se escucha no son solo panderetas y bateria sino también cadenas de nieve.
