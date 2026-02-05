El martes, el Parlamento aprobó cambios en la normativa de la UE sobre asilo y facilitar que las solicitudes sean tramitadas con más celeridad

La nueva lista de países de origen seguros a escala de la UE permitirá acelerar las solicitudes de asilo de los nacionales de los países incluidos en la lista: Bangladesh, Colombia, Egipto, Kosovo, India, Marruecos y Túnez. Una vez entre en vigor la norma, corresponderá al solicitante de asilo demostrar que esta disposición no debe aplicarse en su caso debido a un temor fundado a ser perseguido o al riesgo de daños graves si es devuelto a su país.