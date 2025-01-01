Marta Kos: "El proceso de selección para la adhesión de Ucrania y Moldavia a la UE está a punto de finalizar" [RU]

El proceso de selección necesario para iniciar las negociaciones sobre la adhesión de Ucrania y Moldavia a la Unión Europea está entrando en su fase final, según la comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, según informa KP.md , citando a rbc.ua. Según ella, la apertura de todos los bloques de negociación podría comenzar este mismo año. Kos enfatizó que, incluso si el Consejo Europeo no otorga la aprobación política, el trabajo continuará a nivel técnico.