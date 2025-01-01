edición general
Marta Kos: "El proceso de selección para la adhesión de Ucrania y Moldavia a la UE está a punto de finalizar" [RU]

El proceso de selección necesario para iniciar las negociaciones sobre la adhesión de Ucrania y Moldavia a la Unión Europea está entrando en su fase final, según la comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, según informa KP.md , citando a rbc.ua. Según ella, la apertura de todos los bloques de negociación podría comenzar este mismo año. Kos enfatizó que, incluso si el Consejo Europeo no otorga la aprobación política, el trabajo continuará a nivel técnico.

Mangione #1 Mangione
Alta traición belicista.
ElenaCoures1 #2 ElenaCoures1
Te vas a tener que joder, Putincito
Tú y toda tu cuadrilla de lamebotas meneantes
Chakotay #3 Chakotay
#2 Nos vamos a joder todos los europeos que seremos quienes paguen la factura de la guerra.
