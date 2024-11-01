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Marruecos se queja de que aumentan los incidentes xenófobos contra sus nacionales en España
Culpa a la "retórica electoral de ciertos grupos de extrema derecha que instrumentalizan la cuestión migratoria con fines políticos".
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:
marruecos
,
islamofobia
,
españa
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#1
NPCMeneaMePersigue
Marruecos al servicio de Israel se queja de que la extrema derecha en España al servicio de Israel les ataca.
Es literalmente el meme de israel enfrentando a todos. Vaya ojalá supieramos que pasó hace 1300 años que fue parecido.
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#2
Stringerthanks
#1
esto es más leña contra las izquierdas, ahora dirán que Sánchez está al servicio de Marruecos o algo así. Creo que está muy bien calculado.
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#6
NPCMeneaMePersigue
#4
Vaya los imanes dicen que es el mossad el que se lee el Corán y les mete ideas sectarias y violentas, por si faltaba algo en
#1
x.com/MuslimSkepticHQ/status/2037611862863515976
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#7
imaginateca
*
#1
Dónde habré leído yo algo parecido a lo que dices... Ah, sí un eslogan alemán de 1942: "Hinter den Feindmächten: der Jude". Detrás de las potencias enemigas: el judío.
encyclopedia.ushmm.org/images/large/9fbd30a4-4d90-4de1-aa50-e1fd01ee08
Otro al que se le ve el plumero nacionalsocialista. Qué desgracia.
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#5
pitercio
Si los servicios secretos españoles se lo currasen, alimentarían la división interna en Marruecos difundiendo cómo son la marioneta del sionismo.
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#8
sotillo
#5
Me temo que una de las bazas de Marruecos es el control del terrorismo y que dejaran de colaborar con el CNI
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#3
SAICUB
Que empiecen aceptando la repatriación de sus ciudadanos y luego ya se quejen de algo.
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#4
Cincocuatrotres
Hombre los numeros que informa la ertzaina sobre "mas del 50% de los delitos cometidos en Euskadi por un 2% de la poblacion magrebi" no es una buena carta de presentación y en Catalula en las carceles mas de lo mismo.
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Es literalmente el meme de israel enfrentando a todos. Vaya ojalá supieramos que pasó hace 1300 años que fue parecido.
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Otro al que se le ve el plumero nacionalsocialista. Qué desgracia.