Marruecos envenena y mata a tiros a sus perros callejeros para dejar el país 'limpio' antes del Mundial de 2030

Marruecos, uno de los países anfitriones del Mundial de la FIFA 2030 junto a España y Portugal, se encuentra en el centro de una creciente polémica internacional por la supuesta matanza masiva de perros callejeros en varias de sus ciudades. Diversas organizaciones de defensa animal denuncian que las autoridades estarían recurriendo a disparos, venenos y otros métodos violentos para reducir la población canina como parte de una estrategia de “limpieza” previa al torneo.