edición general
15 meneos
21 clics
Marruecos envenena y mata a tiros a sus perros callejeros para dejar el país 'limpio' antes del Mundial de 2030

Marruecos envenena y mata a tiros a sus perros callejeros para dejar el país 'limpio' antes del Mundial de 2030

Marruecos, uno de los países anfitriones del Mundial de la FIFA 2030 junto a España y Portugal, se encuentra en el centro de una creciente polémica internacional por la supuesta matanza masiva de perros callejeros en varias de sus ciudades. Diversas organizaciones de defensa animal denuncian que las autoridades estarían recurriendo a disparos, venenos y otros métodos violentos para reducir la población canina como parte de una estrategia de “limpieza” previa al torneo.

| etiquetas: marruecos , envenena , mata a tiros , perros callejeros , mundial 2030
12 3 1 K 150 actualidad
15 comentarios
12 3 1 K 150 actualidad
Huaso #2 Huaso *
Con la foto de la cabecera tengo suficiente…. Vaya hijosdeputa…  media
3 K 50
#1 Suleiman
Que se puede esperar de un país que trata a sus ciudadanos como la mierda ...
3 K 45
Guanarteme #13 Guanarteme
#1 ¿Te crees que en Chile, México, Tailandia o Argentina tienen "métodos de control" de jaurías diferentes?

Esto se hace en todo el planeta fuera del primer mundo.
0 K 15
Milmariposas #15 Milmariposas
#1 ¿Qué se puede esperar de un país cuyo monarca vive en París?
0 K 13
capitan__nemo #5 capitan__nemo
¿Por qué no usan la inyeccion letal como cuando tienen que sacrificar a un perro?
¿Demasiado caro?
1 K 40
Veelicus #7 Veelicus
#5 Es mas barato y sencillo un tiro que atrapar a un perro que es probable que tenga la rabia y hacer todo el proceso... es triste, pero es asi
0 K 11
Pataperro #3 Pataperro
En Marruecos la rabia es endémica y muchos de esos perros la tienen. Supongo que no querrán correr el riesgo de que unos cuantos turistas incautos se contagien. Los marroquíes saben muy bien que no hay que tocar ni acercarse a los perros callejeros.
2 K 31
#8 Agrimensor
En España ya no hay conciencia de lo que son los perros callejeros. Si no has viajado por sudamérica o por asia es difícil saberlo. No se trata de animales abandonados o perdidos. Son jaurías que no han tenido nunca dueño, animales silvestres que viven en paralelo con la sociedad humana. Aprovechan lo que pueden y padecen lo que les toca. Se adaptan, corren, roban, se pelean y mueren por mordiscos o por atropellos. No hay nada romántico en los perros callejeros. Exterminarlos es siempre una buena idea para la salud pública.
1 K 22
#10 IngridPared
#8 Vamos, que si no hay nada romántico en ellos, extermianarlos es una buena idea. Puede que tu romanticismo sea demasiado radical, no?
0 K 6
Guanarteme #12 Guanarteme *
Uno de los indicadores que te muestran si estás en un país desarrollado o no: la presencia de jaurías de perros callejeros.

Y la mayoría de los perros van a su bola, también los hay simpáticos y cariñosos, pero también los hay locos o agresivos (sobre todo cuando hay una hembra en celo) y pueden ser un problema público (que se lo digan a los motoristas).

Estamos hablando de países que tienen otras prioridades más acuciantes que poner perreras (o mundiales de fútbol), y de vez en cuando hacen "limpias"....
0 K 15
Jakeukalane #4 Jakeukalane
Con los chihuahuas se podría hacer
0 K 11
gokurako #9 gokurako
Marruecos demuestra que no está lo bastante desarrollado como para alojar un Mundial. Hace tiempo que tendría que haber empezado a solucionar el problema de los perros de forma razonable, pero como es tercermundista, la solución ha llegado ahora y es en forma de tiros y veneno. Recordad que su religión es anti canina.
0 K 7
allaquevamos #14 allaquevamos
#9 Quizas, solo quizas, eso que planteas no está nunca encima de la mesa a la hora de elegir sedes de eventos.

Te recuerdo que, por ejemplo, ya lo fueron Qatar y Pekín de las Olimpiadas; que eran claramente económica y socialmente superiores a Marruecos.
De las barbaridades que se hicieron ya si eso las puedes encontrar en Google fácilmente.
0 K 7
#6 Hollywoodlandia
Mundial 2030? A mi me han dicho en meneame que allí no tienen ni agua, que llegan en patera en situación de extrema pobreza, mendicidad absoluta sin si quiera un pasaporte, además vienen niños huyendo de ese infierno en la tierra.
Y les van a dar el mundial?
2 K -13
#11 cunaxa
#6 A mi me han dicho en meneame que allí no tienen ni agua
No, nadie te ha dicho eso.
0 K 8

menéame