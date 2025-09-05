Marruecos envenena y mata a tiros a sus perros callejeros para dejar el país 'limpio' antes del Mundial de 2030

Marruecos, uno de los países anfitriones del Mundial de la FIFA 2030 junto a España y Portugal, se encuentra en el centro de una creciente polémica internacional por la supuesta matanza masiva de perros callejeros en varias de sus ciudades. Diversas organizaciones de defensa animal denuncian que las autoridades estarían recurriendo a disparos, venenos y otros métodos violentos para reducir la población canina como parte de una estrategia de “limpieza” previa al torneo.
Esto se hace en todo el planeta fuera del primer mundo.
¿Demasiado caro?
Y la mayoría de los perros van a su bola, también los hay simpáticos y cariñosos, pero también los hay locos o agresivos (sobre todo cuando hay una hembra en celo) y pueden ser un problema público (que se lo digan a los motoristas).
Estamos hablando de países que tienen otras prioridades más acuciantes que poner perreras (o mundiales de fútbol), y de vez en cuando hacen "limpias"....
Te recuerdo que, por ejemplo, ya lo fueron Qatar y Pekín de las Olimpiadas; que eran claramente económica y socialmente superiores a Marruecos.
De las barbaridades que se hicieron ya si eso las puedes encontrar en Google fácilmente.
Y les van a dar el mundial?
No, nadie te ha dicho eso.