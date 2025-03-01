Marruecos le abre la puerta a China: Recibe 5600 millones para construir la primera [fabrica de baterías] de África

Tras formar alianza con Francia, Marruecos vuelve a nombrarse en un proyecto de grandes dimensiones de China. Marruecos está preparando la primera gigafactoría de baterías de África, con una inversión de 5600 millones de euros. El fabricante chino Gotion High-Tech comenzará la producción en el tercer trimestre de 2026. Se tratará de una gigafactoría de baterías en Kenitra, noroeste de Marruecos. La primera de su tipo en África. La iniciativa comenzará con 20 GWh/ año.