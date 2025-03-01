edición general
10 meneos
12 clics
Marruecos le abre la puerta a China: Recibe 5600 millones para construir la primera [fabrica de baterías] de África

Marruecos le abre la puerta a China: Recibe 5600 millones para construir la primera [fabrica de baterías] de África

Tras formar alianza con Francia, Marruecos vuelve a nombrarse en un proyecto de grandes dimensiones de China. Marruecos está preparando la primera gigafactoría de baterías de África, con una inversión de 5600 millones de euros. El fabricante chino Gotion High-Tech comenzará la producción en el tercer trimestre de 2026. Se tratará de una gigafactoría de baterías en Kenitra, noroeste de Marruecos. La primera de su tipo en África. La iniciativa comenzará con 20 GWh/ año.

| etiquetas: marruecos , china , fábrica baterías , movilidad eléctrica
8 2 0 K 99 actualidad
9 comentarios
8 2 0 K 99 actualidad
karakol #3 karakol
Y así, niños, es como China se convierte en la primera superpotencia del mundo sin disparar ni un solo tiro.
2 K 39
Herumel #6 Herumel
Ya les vale a China, montan la fábrica en marruecos para vender a europa.

Coño, que la monten aquí, si no un arancel a las baterías de marruecos.
1 K 22
Kantinero #5 Kantinero
Marruecos es la prostituta de occidente, lo mismo se alía con China, que con Israel, con USA, mientras adopta posiciones ambiguas con Europa, con Francia y España a golpe de noticiero y como el perro y el gato con sus vecinos especialmente con Argelia.
0 K 12
#7 Abril_2025 *
#_6 Ya lo van haciendo

forococheselectricos.com/2025/03/byd-confirma-tercera-fabrica-en-europ

Spoiler: al estar regulados por la UE los precios serán los mismos que los que vienen de china con aranceles.
0 K 11
#1 fastbrian
Estos bailan con todos.
0 K 9
#2 Grahml
#1 Y bien que hacen, la verdad.

EEUU es una ciénaga inmunda y lleva años demostrándolo.

Actualmente directamente se han quitado la careta, lo cuál facilita el proceso de tomar decisiones sobre reevaluación de quiénes deben ser aliados.
4 K 70
#8 Abril_2025
#1 Es el resultado de una buena política arancelaria de la UE.

Hicieron un estudio de cuántas ayudas tenían, a todos los niveles, en China. En consecuencia aplicaron el arancel.

Ahora China se ve obligada a fabricar en la UE o en regiones cercanas a la UE donde fabrican sus competidores europeos y debe hacerlo cumpliendo los mismos derechos laborales que sus competidores europeos.

Así, sin problemas. El precio será el justo y competirá en igualdad de precio y de prestaciones con los demás, como debe ser.

Es un ejemplo de manual de arancel bien aplicado.
1 K 20
aupaatu #4 aupaatu *
La misma Francia de la Unión Europea que aplaude los aranceles a China para proteger los ntereses de su industria del automóvil o la Francia Colonial de toda la vida,que protege sus interesas de su industria de automomocion en el futuro
0 K 8
Macnulti_reencarnado #9 Macnulti_reencarnado
Atrayendo industria y mandándonos morralla.
0 K 7

menéame