Una marroquí y su familia agreden de forma cruel a dos médicas de un centro de salud de Ibiza

Una marroquí y su familia agreden de forma cruel a dos médicas de un centro de salud de Ibiza

La paciente comenzó a alterarse y a elevar el tono hasta llegar al punto de insultar y amenazar a la médica, teniendo que intervenir el dispositivo de seguridad que invitó a la joven y a su familia a salir del centro de salud para aplacar los ánimos. Lejos de calmarse, la situación fue a más llegando a ser también agredida otra facultativa que justo salió del ambulatorio y que casualmente es hermana de la primera doctora. Además de los insultos, las doctoras recibieron manotazos y arañazos en la cara por parte de estas personas que son de

8 comentarios
sotillo #3 sotillo
el año pasado se registraron en Baleares 1.365 agresiones con 1.213 profesionales agredidos” ¿ Esto no se está llegando a ser inaceptable? Vamos a ver si las autoridades toman cartas el el asunto y empezamos con la prisión incondicional comunicada y sin fianza para este tipo de delitos
2 K 51
fofito #4 fofito
#3 pregunta...que tipo de profesionales?
0 K 11
platypu #5 platypu
#4 Sanitarios
0 K 7
GeneWilder #1 GeneWilder
Nueva categoría en reyertas hospitalarias.
1 K 20
capitan__nemo #8 capitan__nemo
¿Detuvo la policia a alguien y pasaron a disposicion judicial a la espera de juicio?
0 K 20
ElenaCoures1 #2 ElenaCoures1
Cárcel o multazo y orden de alejamiento del centro para que tengan que ir a otro
Que aprendan
1 K 18
Cabre13 #7 Cabre13
"agreden de forma cruel"
Tras leer la noticia sigo sin entender cual es el matiz, agravante o detalle que se me está escapando para que "además de los insultos, las doctoras recibieron manotazos y arañazos en la cara" sea una agresión "cruel", en particular teniendo en cuenta que las agresiones a personal sanitario son una lacra común en el sector.
0 K 10
alcama #6 alcama
Noticia trampa, para cazarme con un strike
0 K 5

