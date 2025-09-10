Una marroquí y su familia agreden de forma cruel a dos médicas de un centro de salud de Ibiza

La paciente comenzó a alterarse y a elevar el tono hasta llegar al punto de insultar y amenazar a la médica, teniendo que intervenir el dispositivo de seguridad que invitó a la joven y a su familia a salir del centro de salud para aplacar los ánimos. Lejos de calmarse, la situación fue a más llegando a ser también agredida otra facultativa que justo salió del ambulatorio y que casualmente es hermana de la primera doctora. Además de los insultos, las doctoras recibieron manotazos y arañazos en la cara por parte de estas personas que son de