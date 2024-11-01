Mark Zuckerberg, de niño prodigio a tiburón tecnológico bajo sospecha

No terminó la carrera, pero fue en Harvard donde nació Facebook. Tras comprar Instagram y WhatsApp, el CEO “emperador de Meta” cumplió con el kit de la élite tecnológica: evasión de impuestos, artes marciales, reivindicación de la “cultura masculina”, renuncia a los verificadores, terrateniente en Hawái y asistente, previo pago de un millón de dólares, a la investidura de Donald Trump