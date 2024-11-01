edición general
Mark Zuckerberg, de niño prodigio a tiburón tecnológico bajo sospecha

No terminó la carrera, pero fue en Harvard donde nació Facebook. Tras comprar Instagram y WhatsApp, el CEO “emperador de Meta” cumplió con el kit de la élite tecnológica: evasión de impuestos, artes marciales, reivindicación de la “cultura masculina”, renuncia a los verificadores, terrateniente en Hawái y asistente, previo pago de un millón de dólares, a la investidura de Donald Trump

Chinchorro #4 Chinchorro
Durante años ha habido una especie de campaña en plan "mirad qué chulos son los CEOS de las tecnológicas punteras, seguro que queréis ser como ellos, admirarles".
El tiempo, como siempre, pone cada cosa en su lugar.
#2 j-light
Los que viven en las altas esferas sabían del potencial que tiene todo esto porque de tontos no tienen ni un pelo. Vieron la oportunidad en el signo de los tiempos. Mr. Zuckerberg quizás no es tan malévolo y simplemente abrió la puerta a algo que era mucho más poderoso que él mismo.
#3 chochis
#2 Una cosa no quita la otra, la responsabilidad personal existe. Pero si, es parte de un movimiento de aceleracionismo oscuro que da mucho miedo.
Benu #1 Benu
Ya suponiíamos lo que le importaba la intimidad a este tipo.
