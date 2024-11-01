edición general
Mark Zuckerberg es humillado en vivo por sus propias gafas con IA

El magnate terminó con gestos nerviosos en el escenario y pidiendo disculpas a los miles de espectadores de la presentación. El director ejecutivo de Meta*, Mark Zuckerberg, presentó este miércoles las nuevas gafas Meta Ray-Ban Display, dotadas de inteligencia artificial (IA). Sin embargo, la presentación se vio ensombrecida por las demostraciones en vivo del dispositivo, que falló repetidamente y culminó con Zuckerberg dando excusas al público en medio de silencios y miradas incómodas.

dunachio #1 dunachio
#0 repasa el link porque, al menos a mi, no me funciona. Además de dar un error de privacidad.  media
Torrezzno #2 Torrezzno
#1 lo mismo por aquí
Torrezzno #6 Torrezzno *
#1 Para los que usen AdGuard Home o PiHole, el domino del meneo esta bloqueado en esta lista

github.com/hagezi/dns-blocklists
#4 Tecar
Esta gente vive en un mundo paralelo con un nivel que el común de los mortales no puede ni imaginar.
Y utilizan al resto del mundo como una fuente inagotable de recursos que consumen a una velocidad que más pronto que tarde agotarán.
Y mientras les reímos las gracietas de sus cachivaches completamente inútiles.
