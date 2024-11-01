Mark Hertling, general USA retirado, sobre el discurso de Trump: "Es ilegal, los militares no alzarán las armas contra civiles" [Ing]

Durante una reunión celebrada el martes con cientos de altos mandos militares, el presidente afirmó que el ejército debería utilizar las ciudades «peligrosas» de Estados Unidos como «campos de entrenamiento». El general retirado Mark Hertling respondió a las declaraciones del presidente en el programa Morning Joe: «Les garantizo que las personas que estaban entre el público no ejecutarán órdenes ilegales».