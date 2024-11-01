edición general
Mark Hertling, general USA retirado, sobre el discurso de Trump: "Es ilegal, los militares no alzarán las armas contra civiles" [Ing]

Durante una reunión celebrada el martes con cientos de altos mandos militares, el presidente afirmó que el ejército debería utilizar las ciudades «peligrosas» de Estados Unidos como «campos de entrenamiento». El general retirado Mark Hertling respondió a las declaraciones del presidente en el programa Morning Joe: «Les garantizo que las personas que estaban entre el público no ejecutarán órdenes ilegales».

Sr.No #1 Sr.No
Esperemos que sea cierto y que recuerden que las ordenes ilegales existen, incluso en la disciplina castrense.
#2 Suleiman
El primero que irá al paredón.
JackNorte #4 JackNorte
Seria la primera cosa ilegal que hace Donald Trump xD
thror #3 thror
Alguien deberia decirle a Mark Hertling que los militares alzan sus armas contra civiles constantemente. Y en Gaza, a diario...
#5 Robe7064
Lo han hecho antes y lo hacen ahora. No solo en el extranjero, también en EEUU contra negros, veteranos de guerra y obreros.

MacArthur, Einsenhower y Patton contra los veteranos en 1932: es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_de_Bonos_del_Ejército
