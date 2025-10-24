edición general
Mark David Chapman, el asesino de John Lennon: «Mi crimen fue completamente egoísta».

Ahora, condenado a cadena perpetua, ha pedido por decimocuarta vez que se revise la posibilidad de libertad condicional, pero le fue negada. «Lo hice por mí y solo por mí, no pensé en nadie más y desafortunadamente mucho tenía que que ver su popularidad», dijo el autor del crimen desde el Centro Correccional Green Heaven en el condado de Dutchess. Las declaraciones que dio a finales de agosto Chapman frente a un jurado fueron recabadas por el medio The New York Post y publicadas estos últimos días.

Pertinax
Me da que este chico está fatal.
Pertinax
#1 Como tú, que tampoco estás para muchas fiestas. Tontopollas.
Rokadas98
Por qué se le da voz a semejante engendro.
Nuisaint
Si hubiera cometido el asesinato en España a los 12-15 años ya lo habrían soltado, probablemente escrito un libro, entrevistado por la prensa carroñera y habría cumplido su sueño de ser famoso. Para mi ya está bien en prisión hasta que se muera.
