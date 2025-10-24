Mark David Chapman, el asesino de John Lennon: «Mi crimen fue completamente egoísta».

Ahora, condenado a cadena perpetua, ha pedido por decimocuarta vez que se revise la posibilidad de libertad condicional, pero le fue negada. «Lo hice por mí y solo por mí, no pensé en nadie más y desafortunadamente mucho tenía que que ver su popularidad», dijo el autor del crimen desde el Centro Correccional Green Heaven en el condado de Dutchess. Las declaraciones que dio a finales de agosto Chapman frente a un jurado fueron recabadas por el medio The New York Post y publicadas estos últimos días.
| etiquetas: crimen , john lennon , chapman , cárcel