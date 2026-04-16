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Los marineros de EE.UU. desplegados en la guerra de Irán enfrentan graves escaseces a bordo de buques como el USS Tripoli y el USS Abraham Lincoln [ENG]

Los marineros de EE.UU. desplegados en la guerra de Irán enfrentan graves escaseces a bordo de buques como el USS Tripoli y el USS Abraham Lincoln [ENG]

Las familias informan que los miembros del servicio están racionando comidas escasas, a veces solo una cucharada de carne desmenuzada, una sola tortilla o zanahorias hervidas, sin productos frescos disponibles. Los artículos de higiene esenciales como champú, pasta de dientes e incluso café se están agotando, obligando a los marineros a compartir lo poco que tienen. Para ayudar, las familias han enviado paquetes de apoyo llenos de bocadillos, calcetines y vitaminas, pero el Servicio Postal de EE.UU. les suspendió toda la entrega de correo.

| etiquetas: marineros , eeuu , guerra , irán , escasez
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5 comentarios
6 2 0 K 78 actualidad
#2 senafactual
Más escasez tienen las personas a las que les están desgraciado la vida. Go home!
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ur_quan_master #3 ur_quan_master
Escasez de decencia y dignidad hay en esa flota
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Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
Tiene que ser una putada no poder usar la lavadora por riesgo de explosiones
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Kantinero #4 Kantinero
Como una guerra cualquiera, la imagen del soldado USA hiperprotegido es fruto de Joliyud, o se pensaban que iban a ir con estilista personal
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Jointhouse_Blues #1 Jointhouse_Blues
Que pesquen. O llamen a glovo.
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