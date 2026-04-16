Los marineros de EE.UU. desplegados en la guerra de Irán enfrentan graves escaseces a bordo de buques como el USS Tripoli y el USS Abraham Lincoln [ENG]

Las familias informan que los miembros del servicio están racionando comidas escasas, a veces solo una cucharada de carne desmenuzada, una sola tortilla o zanahorias hervidas, sin productos frescos disponibles. Los artículos de higiene esenciales como champú, pasta de dientes e incluso café se están agotando, obligando a los marineros a compartir lo poco que tienen. Para ayudar, las familias han enviado paquetes de apoyo llenos de bocadillos, calcetines y vitaminas, pero el Servicio Postal de EE.UU. les suspendió toda la entrega de correo.