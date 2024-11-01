La Marina de EE. UU., acusada de encubrir plutonio peligroso en San Francisco (Eng)

Según un informe reciente, la U.S. Navy está acusada de ocultar durante casi un año que en la antigua base naval Hunters Point Naval Shipyard (San Francisco) se detectaron niveles peligrosos de plutonio en el aire, superiores a los umbrales federales.
Del artículo: the inhalation of one-millionth of an ounce will cause cancer with a virtual 100% statistical certainty.
Edit: Pueden mandar a los anti-mascarillas a hacer la limpieza, si niegan la existencia de virus igual tampoco les preocupa la radiación.