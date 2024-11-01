edición general
La Marina de EE. UU., acusada de encubrir plutonio peligroso en San Francisco (Eng)

Según un informe reciente, la U.S. Navy está acusada de ocultar durante casi un año que en la antigua base naval Hunters Point Naval Shipyard (San Francisco) se detectaron niveles peligrosos de plutonio en el aire, superiores a los umbrales federales.

cocolisto #2 cocolisto
Para, que se vayan adaptando. Total, se van a morir igual.
Gry #4 Gry *
¿Plutonio en el aire? Basta con inhalar una dosis minúscula de plutonio para palmarla de mala manera, no deberían ni acercarse ahí sin equipos NBQ.

Del artículo: the inhalation of one-millionth of an ounce will cause cancer with a virtual 100% statistical certainty.

Edit: Pueden mandar a los anti-mascarillas a hacer la limpieza, si niegan la existencia de virus igual tampoco les preocupa la radiación.
quitamelpiedencima #3 quitamelpiedencima
Al menos los dejaron en casa, no como Francia, Reino Unido, Suiza, Alemania y Países Bajos que tiraron sus desechos en la fosa atlántica, incluso después de que estuviera prohibido, allá por el 1993
#1 Barriales
Es por su bien. Que no sean mal pensados.
