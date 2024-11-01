edición general
2 meneos
15 clics

La Marina británica pone en servicio el sexto submarino nuclear de la clase Astute, el HMS Agamemnon

El sexto submarino nuclear de la clase Astute, el HMS Agamemnon, fue puesto oficialmente en servicio en el astillero de BAE Systems en Barrow-in-Furness. El HMS Agamemnon es el sexto submarino de la clase Astute, una serie de siete submarinos de ataque de propulsión nuclear. El sistema de combate integra el conjunto Thales Sonar 2076, mástiles optrónicos CM010 y otros sensores. Las declaraciones de política vinculadas a la Revisión Estratégica de la Defensa se refieren al aumento del número de submarinos de la flota durante la década de 2030, m

| etiquetas: submarino , nuclear , bae , astute , thales , uk , aukus
1 1 1 K 15 actualidad
7 comentarios
1 1 1 K 15 actualidad
yocaminoapata #1 yocaminoapata
Por fin, esto solucionará el día a día de los británicos y acabará de una vez por todas con el balconing :troll:
2 K 28
Mauro_Nacho #4 Mauro_Nacho *
Reino Unido quiere seguir siendo una potencia naval, pero el pais está cada día más empobrecido y su población, quiere seguir teniendo una gran armada como si aún fuera una gran potencia colonial, y en realidad es el perro,faldero de EE.UU. La pobreza en Reino Unido ha aumentado considerablemente en los últimos años, con un informe reciente de la Fundación Joseph Rowntree de 2024 señalando que 14.5 millones de británicos viven en la pobreza, lo que representa un 22% de la población. La pobreza…   » ver todo el comentario
0 K 11
Don_Pixote #3 Don_Pixote
Hay que decir que el nombre esta currado
0 K 7
Machakasaurio #5 Machakasaurio
#3 cierto, lo diga Agamenón o si porquero!
0 K 8
#6 Leon_Bocanegra
#5 eso es así, lo diga Agamenon o submarino
0 K 9
xaggy #7 xaggy
#3 Es apropiación cultural :troll: , aunque viniendo de esos piratas no es de extrañar
0 K 6
alcama #2 alcama
Supongo que su primera mision será proteger a la Flotilla
0 K 5

menéame