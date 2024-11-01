La Marina británica pone en servicio el sexto submarino nuclear de la clase Astute, el HMS Agamemnon

El sexto submarino nuclear de la clase Astute, el HMS Agamemnon, fue puesto oficialmente en servicio en el astillero de BAE Systems en Barrow-in-Furness. El HMS Agamemnon es el sexto submarino de la clase Astute, una serie de siete submarinos de ataque de propulsión nuclear. El sistema de combate integra el conjunto Thales Sonar 2076, mástiles optrónicos CM010 y otros sensores. Las declaraciones de política vinculadas a la Revisión Estratégica de la Defensa se refieren al aumento del número de submarinos de la flota durante la década de 2030, m