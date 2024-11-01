edición general
Maribel Vilaplana y el recorrido exacto de la última mentira de Mazón: "Está a dos minutos (...) Lo consideró intrascendente en la carta"

A menos de 48 horas de que se cumpla el primer aniversario de la trágica DANA que se llevó por delante la vida de 229 personas en su paso por distintas localidades de Valencia quedan muchas preguntas y, todavía, muchas mentiras por destapar. Desde aquel 29 de octubre de 2024, Carlos Mazón no ha cesado en sus cambios de versión. Recientemente se ha conocido que el president de la Generalitat Valenciana no se despidió de Maribel Vilaplana -periodista con la que mantuvo una larga comida- a las puertas de El Ventorro para poner rumbo al Palau, sino

Supercinexin #1 Supercinexin
El mayor afectado por la DANA, el dueño de El Ventorro :troll:
#2 vantablack
#1 ¿afectado? Creo que ha quedado claro que es un buen lugar para "comidas de trabajo" pues aún no sabemos nada de lo que hizo Mazón ese día, saben mantener muy bien la boca cerrada todos sus empleados.
ElRelojero #3 ElRelojero
#2 ¡Ay! ¿Dónde están el Vito Quiles y el Mondongo preguntando a esos camareros lo que pasó ese día?
