edición general
12 meneos
33 clics
Maribel Vilaplana asegura ante la jueza de la dana que Mazón no paró de recibir llamadas y mensajes en El Ventorro

Maribel Vilaplana asegura ante la jueza de la dana que Mazón no paró de recibir llamadas y mensajes en El Ventorro

Maribel Vilaplana, la periodista que comió con el president Carlos Mazón durante la dana del 29 de octubre de 2024, que dejó 229 muertos, ha asegurado este lunes en el juzgado de Catarroja, donde ha declarado como testigo, que el jefe del Consell no paró de recibir llamadas y mensajes de WhatsApp durante las casi cuatro horas (15.00-18.45) que permaneció en el restaurante El Ventorro mientras se inundaba la provincia de Valencia, según indican a EL PAÍS fuentes presentes en su comparecencia.

| etiquetas: mazón , vilaplana , valencia , dana , pp , ventorro
10 2 0 K 134 actualidad
9 comentarios
10 2 0 K 134 actualidad
fareway #1 fareway
Antepuso la cita con la periodista a lo urgente. Que lo explique en un banquillo.
3 K 55
OdaAl #3 OdaAl
#1 #2 casi peor si lo sabía y no hizo nada
1 K 21
fareway #5 fareway
#3 Creo que no es casualidad que haya dimitido 1 hora antes de que declarase Vilaplana y que ahora se quite de en medio con una baja médica.
1 K 26
sotillo #8 sotillo
#1 Es del pp, puede explicar lo que le dé la gana, para esto tiene mayoría
0 K 10
Olarcos #9 Olarcos
#1 Estaba pensando con la "cabeza".
0 K 10
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Empieza a ser imposible defender a Mazon
2 K 39
Mikhail #6 Mikhail
#2 Pero volver a votarle, es muy posible y casi seguro. :ffu:
0 K 8
cd_autoreverse #7 cd_autoreverse
Todo lo que no sea Mazón a prisión sería la mayor injusticia para las víctimas
0 K 11
#4 ercharli
Vaya careto el de la foto. Pensando, deumeu, total para nada, no, si encima.. :wall:
0 K 6

menéame