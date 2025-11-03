Maribel Vilaplana asegura ante la jueza de la dana que Mazón no paró de recibir llamadas y mensajes en El Ventorro

Maribel Vilaplana, la periodista que comió con el president Carlos Mazón durante la dana del 29 de octubre de 2024, que dejó 229 muertos, ha asegurado este lunes en el juzgado de Catarroja, donde ha declarado como testigo, que el jefe del Consell no paró de recibir llamadas y mensajes de WhatsApp durante las casi cuatro horas (15.00-18.45) que permaneció en el restaurante El Ventorro mientras se inundaba la provincia de Valencia, según indican a EL PAÍS fuentes presentes en su comparecencia.