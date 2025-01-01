·
Mariano Rajoy, en Avilés: «Hay que buscar un equilibro entre el rechazo a la corrupción y la presunción de inocencia»
El expresidente del Gobierno interviene en los cursos de La Granda para hablar de sus discursos más importantes y, sobre todo, repasar la actualidad política
|
etiquetas
:
mariano rajoy
,
avilés
,
pp
,
corrupion
,
presunción de inocencia
9
2
0
K
139
actualidad
19 comentarios
#1
Albarkas
No Mariano. Hay que eliminar a la corrupción aunque tengan que meter en el talego al 90% de tus colegas y directivos de tu partido.
Y de los otros partidos también.
13
K
142
#4
Cantro
#1
y a él mismo
5
K
57
#7
Albarkas
#4
también, también
1
K
13
#15
Tronchador.
#1
¿Quien es Mariano? ¿Este no era M. Rajoy? No, espera, que nadie sabía quién es ese señor del que usted me habla.
0
K
7
#3
Cehona
Vaya, vaya. Musmo trato con Cedrán. Sentenciado por el PP él y su anterior partido.
Mientras Montoro con pruebas de corrupción, en la calle.
Jueces con presbicia.
5
K
68
#5
tromperri
Dijo mientras un sobre asomaba de su bolsillo.
3
K
50
#2
loborojo
M.Rajoy sabe de lo que habla.
3
K
39
#14
ayatolah
#2
Si, pero este que habla es Mariano Rajoy.
No los confundas.
3
K
33
#12
Supercinexin
Sabía que los PePetudos iban a llorar como putillas azotadas clamando por la "presunción de inocencia" de sus demostradísimos criminales que han robado cientos de millones. Lo sabía.
Gran contraste con su discurso contra Cerdán, por ejemplo, de quien no existen pruebas todavía de que efectivamente haya sustraído ni un céntimo de dinero público y sin embargo el Partido Popular y sus huestes llevan desde el primer informe filtrado de la UCO chillando y pataleando que hay que meter en prisión por su clarísima corrupción y culpabilidad directa.
Derechistas miserables. Todo lo que digan, siempre en cuarentena. Siempre.
1
K
29
#17
Anfiarao
#12
Derechistas miserables. Todo lo que digan, siempre en cuarentena.
Siempre
.
amén
0
K
10
#13
karakol
Ningún equilibrio.
La presunción de inocencia es un derecho fundamental recogido por la Constitución, artículo 24.2.
La corrupción es un delito que nos atañe a todos los ciudadanos, rojos, azules, verdes, morados y todo el puto arco iris.
Cuando roban, nos roban a todos y hace falta tener un tipo especial de retraso para defender, justificar o disculpar ese robo porque "es de los míos"
Y no deja de ser curioso cuando preguntas a Grok, o cualquier IA, por la severidad de las…
» ver todo el comentario
1
K
28
#8
luckyy
Ninguno de esos periodistas le preguntó por M. Rajoy, ninguno!!
1
K
27
#9
Asimismov
Una cosa es rechazar la corrupción y otra muy distinta es rechazar la corrupción a cambio de nada.
</Mode Emepunto off>
1
K
22
#19
Ludovicio
Claro Mariano.
Presunción de inocencia hasta que hay pruebas claras en tu contra señor M.Rajoy
0
K
12
#10
Anfiarao
viendo la foto de la miniatura, me vienen recuerdos de aquellos buenos ratos, risas y cachondeo que nos brindó este corrupto, y me aflora una sonrisa a la cara. Un segundo después me viene la memoria de que el mismo corrupto y su equipo de corruptos estuvo al mando de las politicas de todo el país por dos legislaturas y se me pasa y me quedo con el culo torcido, preguntándome cómo fue posible que la gente pueda llegar a votar a semejante incapaz...
El pobre de derechas español es un ser humano maravilloso....
0
K
10
#18
loborojo
El PP es una gran corrupción, por el suyo, de usted, beneficio empresarial.
0
K
10
#6
Malinke
¿Quién puede ir a oír hablar de algo a Rajoy?
0
K
10
#16
Tronchador.
#6
Alguien con una mente privilegiada.
0
K
7
#11
elmileniarismovaallegar
"El equilibrio del alcalde elegido por corrupción, es el alcalde presuntamente inocente de las personas que somos sentimientos dignos en el rechazo"...
Y luego se fue a leer el Marca...
0
K
7
Ver toda la conversación (
19
comentarios)
