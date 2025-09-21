·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10742
clics
¿Cómo recuperamos a los jóvenes? El bombazo sobre Vox que hoy da La Vanguardia
10140
clics
Por qué el 73% de los estadounidenses se van de España en menos de 2 años (datos del sector que no te gustarán)
5312
clics
El burdel de Cariñosas robots en China. Mejor que las reales, Succión sónica con IA
5070
clics
A Menéame le hace falta un foro
5415
clics
El Papa León XIV no ruge cuando habla del genocidio en Gaza
más votadas
569
Trece años de acoso, persecución y corrupción: el control de la libertad de expresión en Galicia bajo el clan de Feijóo y la sombra de María del Mar Sánchez Sierra
464
Toma fuerza el posicionamiento de Pedro Sánchez para el Nobel de la Paz
244
Canadá y Australia se suman a Reino Unido y reconocen el Estado de Palestina
334
La relación del PP de Ayuso con Pegasus, el programa informático que espió ilegalmente a Pedro Sánchez y varios ministros
606
Soldado israelí confiesa haber ordenado el asesinato de una familia en Gaza y haber dicho: "Mira qué divertido es oírlos arder" (inglés)
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
65
meneos
567
clics
María Pérez, funcionaria, cobrando 1.850 euros y con un niño: "Comparto techo con once personas"
Denuncia que no encuentra vivienda asequible pese a su salario porque propietarios e inmobiliarias no aceptan alquilar con menores.
|
etiquetas
:
crisis
,
vivienda
39
26
1
K
495
actualidad
58 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
39
26
1
K
495
actualidad
Comentarios destacados:
#1
Ojalá ese gobierno comunista del que tanto se habla existiese.
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
angeloso
Ojalá ese gobierno comunista del que tanto se habla existiese.
26
K
277
#21
yabumethod
#1
Calla que luego te vienen con excusas de que el gobierno no puede hacer nada, que la culpa es de las comunidades autónomas. Votamos para que la culpa de las promesas incumplidas sean de otros.
0
K
9
#27
JuanCarVen
#21
Hoy con Coco, las competencias.
4
K
56
#22
A.more
#1
la derecha voto en contra de la subida del mínimo. Bueno, y del divorcio, del aborto , de la reduccion de jornada, etc. Vamos, de todo lo que beneficia a las clases bajas. Esas que votan derecha contra los emigrantes
1
K
23
#24
omega7767
#1
¿comunista? ¿PSOE/Pedro es comunista?
1
K
26
#43
Nusku
#24
Vuelve a releer el comentario.
1
K
18
#31
Cantro
#1
y que además tuviese competencias en vivienda
3
K
46
#48
Torrezzno
*
#1
ya se hacia, se llamaban kommunalk como explicó aquí
www.meneame.net/story/mijail-bulgakov-coliving-comunismo-libre-mercado
0
K
20
#50
sliana
#1
es muy osado por tu parte dar por hecho sus pronombres politicos sin haberle preguntado.
0
K
7
#2
rogerius
*
Discriminación flagrante. Y quieren que la tasa de natalidad crezca. Y nada de abortar ¿eh? Que lo hacéis por vicio.
9
K
96
#7
bronco1890
Es que si pones una ley que impide desalojar a las familias vulnerables nadie querrá alquilar a las familias vulnerables.
11
K
93
#23
Ominous
#7
Que se considere familia vulnerable a una funcionaria solo porque es soltera con un hijo es muy preocupante. A donde hemos llegado.
4
K
43
#28
bronco1890
#23
Es lo que dice la ley, aunque por los datos que da está en el límite
3
K
45
#32
Ominous
#28
Sí, pero me refería que el país está en la mierda. Que no se debería llegar a la situación que un funcionario por no tener pareja esté así.
Claro que el precio de la vivienda influye una barbaridad en todo esto.
1
K
21
#5
Macnulti_reencarnado
Lógico. Nadie con dos dedos de frente le alquilaría un piso teniendo la legislación que tenemos. A disfrutar lo votado.
11
K
80
#13
Gadfly
#5
a eso venía yo
4
K
50
#30
Dragstat
*
#5
#13
No es tan fácil como votar, sobre todo si tu país depende de muchas normas supranacionales por ser un país del primer mundo y perteneciente a la UE. Hasta Vox, que iría directamente a por los pobres, tendría complicado cambiarlo.
"El artículo 10 de la Constitución española establece que las normas y leyes españolas serán interpretadas teniendo en cuenta los tratados internacionales que firme España".
"Y dado que España ha firmado el Convenio sobre los derechos del niño,…
» ver todo el comentario
2
K
28
#38
Macnulti_reencarnado
#30
pues no van a encontrar piso.
0
K
7
#55
Dragstat
#38
efectivamente y por eso antes de tener niños tienes que tener vivienda en propiedad y si pagas hipoteca tenerlo bastante claro que la vas a poder pagar. Y saber que en 30 años vista, aunque las cosas cambiarán mucho, es posible que tengas que dar una buena ayuda para adquirir vivienda a cada uno. Y luego está lo de esta mujer. Mejor asegurarse que cada miembro de la pareja tenga su vivienda por si termina mal la cosa. Resumen: esto está montado para que tengan niños solo los que tengan al menos un mínimo de patrimonio inmobiliario. Los hijos por mujer debería estar alrededor de 0,4 seguramente si nada cambia.
0
K
20
#44
DenisseJoel
#30
Pero esos derechos se pueden legislar correctamente. Los derechos los debe garantizar el estado. Por tanto, no le corresponde a un particular garantizar los derechos de los niños a cuyos padres alquile un piso. Le corresponde al estado. Y el estado no lo está haciendo.
Al contrario, al hacer que los propietarios asuman riesgos mayores
si deciden alquilar pisos a familias con hijos
lo que están haciendo es dificultar el derecho a la vivienda a las familias con hijos, porque los…
» ver todo el comentario
0
K
11
#57
Dragstat
#44
"no le corresponde a un particular garantizar los derechos de los niños"
Totalmente, el problema empieza cuando los gobernantes se han olvidado de tener un parque público y han dejado que los particulares les hagan el trabajo durante décadas. Un particular va a buscar maximizar el beneficio y minimizar el riesgo.
0
K
20
#45
Andreham
#5
#13
Gracias por confirmar que los bienes esenciales no deben estar en manos privadas que puedan decidir si lo entregan o no según sus intereses personales.
1
K
20
#14
Dragstat
Menuda vergüenza de país llamado del Primer Mundo, y no pasa solo en este, al menos las nuevas generaciones ya van aprendiendo que no hay que tener niños, y menos si no tienes vivienda en propiedad, y pensar que si los tienes hay que tener otra disponible para cuando cada hijo se vaya a independizar.
2
K
45
#18
Icelandpeople
*
#14
O sea, que o tienes 3 millones de euros, o a vivir 4-5-6 adultos por vivienda hasta palmarla, que ya es lo que está pasando, claro.
2
K
55
#29
Torrezzno
*
Escribí un artículo el otro día sobre el coliving
www.meneame.net/story/mijail-bulgakov-coliving-comunismo-libre-mercado
1
K
40
#6
Connect
*
La mujer es funcionaria, y es cierto que eso es una gran garantía de cobro. Hay que tener en cuenta que las deudas no prescriben.
Pero también es verdad que si con un menor es complicado echar con impago, si además es familia monoparental con menor a cargo, te puedes quedar sentado. Al final cobras porque es funcionaria, pero pueden pasar años. Y si el propietario es un matrimonio de jubilados, se tiene que meter en un lio enorme de abogados con el coste económico y de dinero que es eso. Y…
» ver todo el comentario
4
K
38
#17
ipanies
*
#6
Eso se soluciona creando una empresa estatal de la vivienda y que sea la interpuesta entre el que pone y el que alquila. El que pone en alquiler no puede fijar el precio libremente pero se garantiza cobrar todos los meses lo firmado.
El inquilino se garantiza una estabilidad de precio y si tiene posibilidad de deducciones por su situación, la empresa se las aplica y la diferencia la pagamos a escote. Si el inquilino no paga sin motivo y se convierte en ocupa ya se darán más prisa en solucionarlo.
4
K
58
#20
ChatGPT
#17
eso ya está inventado.
0
K
10
#19
ChatGPT
#6
ser funcionaria no es garantía de cobro, es garantía de ingresos. Pagar el alquiler en este pis se ha vuelto voluntario, y más si es madre soltera y tiene un menor
1
K
17
#47
Connect
#19
La justicia va lenta pero llega. Menos si tienes un menor a cargo y eres familia vulnerable. Entonces el juez no se atreve a echar a la inquilinos y deja el asunto en manos de Asuntos Sociales o el Ayuntamiento de turno y se va alargando y alargando. Pero la deuda sigue ahí y no prescribe. Y nadie quiere tampoco esperar años a cobrar aunque sea con intereses. La gente necesita el dinero ya, no dentro de seis o siete años.
Pagar es voluntario pero una sentencia judicial va a misa. Otra cosa es cuando llega ese sentencia o si la demandada se puede declarar insolvente.
0
K
12
#51
ChatGPT
#47
a ver… si tarda 3 4 o más años en pagar (si es que paga, porque por mucha sentencia, si es vulnerable e insolvente o cobra salario mínimo no va a pagar una mierda) en qué acaba la cosa? en que si como propietario puedes elegir, no eliges a ese tipo de inquilino.
Por otro lado con que tenga un impago… ya pita siempre que se haga un chequeo de capacidad de pago… así que tampoco será fácil alquilar en el futuro.
0
K
10
#35
mecha
#6
tampoco sé por qué la señora esta dice que tiene un hijo si eso le impide alquilar. A la de 3 que te dice que no por el hijo no lo vuelves a mencionar. Eres soltera y punto.
0
K
7
#4
Antipalancas21
En Palma no hay vivienda para ella ni para otros muchos ganando eso, no es porque tenga un hijo, es que no hay
1
K
27
#3
SMaSeR
"aquí nació su hijo de tres años"..., pobre mujer, que parto mas duro.
2
K
22
#40
Aenedeerre
#3
se saltó toda la lactancia y las noches sin dormir, lo mismo le ha merecido la pena.
3
K
36
#56
lectordigital
Y es triste decirlo pero si cobrará menos, como le sería más fácil tener acceso a pisos de alquiler VPO porque muchos están limitados por un precio máximo bruto anual que cobré la persona. Si cobra 1900 o 2000 se pasa y el piso va para otro que cobré menos
0
K
9
#54
Pedropan
*
#41
pues eso es muy poquito dinero para vivir aquí, si son brutos cómo tú dices.
0
K
9
#58
carlosjpc
*
#54
si, me temo que su problema más que no le alquilen por tener un hijo es que vivir con ese sueldo en Palma y no sólo, sino con un hijo y sus gastos asociados es jodido jodido. Imagino que el resto de funcionarios de ese nivel, sólos, en una habitación resisten hasta que pueden escapar... el problema de ella es que no puede.
0
K
6
#52
tricionide
que grandes politicos tenemso, vendemos nuestra tierra a extraños para que nos echen despues
0
K
8
#46
Borgiano
El cobete
0
K
8
#49
fpove
Cuando alguien funcionario cobrando 1.800 euros tiene problemas para vivir, pues si es un problema.
0
K
7
#9
domadordeboquerones
Tranquila, Antonio va hacer no sé cuántas miles de viviendas antes de que gobierne la ultraderecha
0
K
6
#34
Blackat
Es una puta vergüenza ..y creemos que vivimos en el primer mundo ...es asqueroso
0
K
6
#8
carlosjpc
*
de pedir traslado a la España vaciada ni se le ocurre, ¿no?. Edito, veo que la custodia compartida se lo impide.
0
K
6
#10
masde120
#8
Que deje la custodia al padre que él parece que no tiene problema de vivienda.
0
K
10
#12
Gry
*
#8
En Baleares están vaciándose de funcionarios, no creo que den traslados fácilmente si no hay quien les reemplace.
0
K
16
#15
carlosjpc
*
#12
No se como funciona realmente el tema de los concursos de traslados, pero no creo que este en manos de la administración teniendo la antigüedad necesaria y cumpliendo el resto de requisitos decir a alguien TU NO!!!.
2
K
25
#26
alfema
#8
y
#12
en el artículo dice que tiene la custodia compartida, no se puede ir con el hijo sin que el padre esté de acuerdo.
El tema pasa por cambiar la ley, que sean los gobiernos correspondientes los que asuman la responsabilidad de ofrecer una alternativa habitacional en caso de impago, o que se hagan responsables de este ante el arrendatario, a los inquilinos que no pagan porque no le da la gana, a una lista de morosos de impago para que tengan complicado volver a alquilar, si el inquilino paga, que no se le pueda echar simplemente para especular con la vivienda subiendo más el alquiler.
1
K
27
#33
carlosjpc
#26
Si, lo he editado luego, lo que no creo que su problema sea tener un hijo, para mi que el origen esta en que en palma por menos de 1000 eurazos no encuentras ni un estudio en alquiler.
0
K
6
#36
Pedropan
*
#8
yo soy de baleares y si trabajas en la administración local no te puedes ir a la península y depende de qué administración local ni siquiera puedes cambiar de isla.
Te lo dice un interino.
Otra cosa es que fuese funcionaria del estado, pero siendo funcionario del estado cobras bastante menos que en la local.
No sé qué es esta mujer porqué no me deja leer bien la noticia.
Y lo de la vivienda en baleares es una locura.
0
K
9
#37
Magog
*
El plus de 600€ de Ceuta y Melilla lo van a tener que dar para baleares y canarias, como no pillen la plaza los que tengan vivienda ahi, no va a ir ni dios
#36
¿como que no te puedes ir a la peninsula?
Si sacas plaza si puedes optar, hasta donde yo se.
De interinos ya ni idea
0
K
10
#53
Pedropan
#37
no se.puede, otra cosa es que muevan hilos y al final lo consigan, pero en principio sí trabajas por ejemplo para un ayuntamiento, consell etc.... No se puede, te hablo de administración local si es de justicia ya es del estado y ahí puede pedir plaza dónde quiera.
0
K
9
#41
carlosjpc
*
#36
Es funcionaria de justicia. 1800€ imagino brutos.
0
K
6
#42
borre
#8
O un pueblo en Mallorca.
0
K
10
#11
Gadfly
Y por qué motivo no alquilan con menores?
0
K
6
#16
Macnulti_reencarnado
#11
pues lo de siempre, los arrendadores somos fachas.
0
K
7
#25
omega7767
#11
porque cuando dejan el piso, huele a menor y está todo lleno de pelo y pis de menores
1
K
20
#39
Toranks
#11
Porque no pueden echarlos si dejan de pagar, porque la ley, afortunadamente, defiende a los menores de ser desahuciados.
Ojalá el mercado de vivienda se hunda pronto, alquiler y venta.
1
K
21
Ver toda la conversación (
58
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
www.meneame.net/story/mijail-bulgakov-coliving-comunismo-libre-mercado
Claro que el precio de la vivienda influye una barbaridad en todo esto.
"El artículo 10 de la Constitución española establece que las normas y leyes españolas serán interpretadas teniendo en cuenta los tratados internacionales que firme España".
"Y dado que España ha firmado el Convenio sobre los derechos del niño,… » ver todo el comentario
Al contrario, al hacer que los propietarios asuman riesgos mayores si deciden alquilar pisos a familias con hijos lo que están haciendo es dificultar el derecho a la vivienda a las familias con hijos, porque los… » ver todo el comentario
Totalmente, el problema empieza cuando los gobernantes se han olvidado de tener un parque público y han dejado que los particulares les hagan el trabajo durante décadas. Un particular va a buscar maximizar el beneficio y minimizar el riesgo.
www.meneame.net/story/mijail-bulgakov-coliving-comunismo-libre-mercado
Pero también es verdad que si con un menor es complicado echar con impago, si además es familia monoparental con menor a cargo, te puedes quedar sentado. Al final cobras porque es funcionaria, pero pueden pasar años. Y si el propietario es un matrimonio de jubilados, se tiene que meter en un lio enorme de abogados con el coste económico y de dinero que es eso. Y… » ver todo el comentario
El inquilino se garantiza una estabilidad de precio y si tiene posibilidad de deducciones por su situación, la empresa se las aplica y la diferencia la pagamos a escote. Si el inquilino no paga sin motivo y se convierte en ocupa ya se darán más prisa en solucionarlo.
Pagar es voluntario pero una sentencia judicial va a misa. Otra cosa es cuando llega ese sentencia o si la demandada se puede declarar insolvente.
Por otro lado con que tenga un impago… ya pita siempre que se haga un chequeo de capacidad de pago… así que tampoco será fácil alquilar en el futuro.
El tema pasa por cambiar la ley, que sean los gobiernos correspondientes los que asuman la responsabilidad de ofrecer una alternativa habitacional en caso de impago, o que se hagan responsables de este ante el arrendatario, a los inquilinos que no pagan porque no le da la gana, a una lista de morosos de impago para que tengan complicado volver a alquilar, si el inquilino paga, que no se le pueda echar simplemente para especular con la vivienda subiendo más el alquiler.
Te lo dice un interino.
Otra cosa es que fuese funcionaria del estado, pero siendo funcionario del estado cobras bastante menos que en la local.
No sé qué es esta mujer porqué no me deja leer bien la noticia.
Y lo de la vivienda en baleares es una locura.
#36 ¿como que no te puedes ir a la peninsula?
Si sacas plaza si puedes optar, hasta donde yo se.
De interinos ya ni idea
Ojalá el mercado de vivienda se hunda pronto, alquiler y venta.