María Jesús Montero busca que todos los premios de loterías en España paguen impuestos desde el primer euro

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha impulsado a través de técnicos de su ministerio una medida que afectaría a los premios de loterías en todo el territorio nacional. Según los técnicos del Ministerio de Hacienda, sería viable eliminar la actual exención fiscal de los primeros 40.000 € de estos premios, y establecer una tributación desde el primer euro ganado.Gestha —técnicos del Ministerio de Hacienda— estima que esta modificación permitiría generar hasta 391 millones de euros adicionales anuales.
Esto obliga a identificar al beneficiario de por ejemplo 5€ de Loterías mediante DNI e incluirlo después en la declaración.
