María Jesús Montero busca que todos los premios de loterías en España paguen impuestos desde el primer euro

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha impulsado a través de técnicos de su ministerio una medida que afectaría a los premios de loterías en todo el territorio nacional. Según los técnicos del Ministerio de Hacienda, sería viable eliminar la actual exención fiscal de los primeros 40.000 € de estos premios, y establecer una tributación desde el primer euro ganado.Gestha —técnicos del Ministerio de Hacienda— estima que esta modificación permitiría generar hasta 391 millones de euros adicionales anuales.

Sandilo #8 Sandilo *
Así que si te tocan 3€ en un cupón de la ONCE a pagar impuestos pero alguien sabría decirme Las cariñosas de Ábalos a qué tipo tributan?

Esto obliga a identificar al beneficiario de por ejemplo 5€ de Loterías mediante DNI e incluirlo después en la declaración.

Posiblemente lo que esté buscando es una renuncia masiva a los premios de menor importe para quedárselos el Gobierno by the face.

Las sobrinas no se pagan solas.
4 K 56
#15 tromperri *
#7 #10 #8 dicen los que defiende a quien cobraba sueldos en B en sobres, financia sus campañas con mordidas, se lleva el dinero en sacos a Suiza, hace impuestos a medida de quien le paga…

Sabéis quién nunca a desviado un duro: Sumar o Podemos… supongo q contarán con vuestro voto.
1 K 21
pepito_palotes #18 pepito_palotes
#15 ¿Puedes citar un comentario mío donde defienda yo eso?
0 K 6
#23 tromperri
#18 vale venga, tú te salvas :-)
0 K 8
Sandilo #22 Sandilo *
#15 Monedero no había hecho una paralela por unos ingresos no declarados?
0 K 5
#29 tromperri *
#22 lo mismito hacer una paralela voluntaria que lo que yo describo sobre una organización criminal.
Ya sabes… la paja en el ojo ajeno… y eso.
0 K 8
Sandilo #31 Sandilo
#29 “ Voluntaria”

Jajajajajaajajajajajjajajaajaajaj
0 K 5
Ovlak #19 Ovlak
Me la trae floja. Con no comprar, asunto solucionado. Me parece más justo pagar un 20% por dinero caído del cielo que por un salario medio fruto del trabajo.
3 K 44
Khadgar #26 Khadgar
#19 Caído del cielo no, caído de los bolsillos de la gente que juega y pierde.
0 K 13
#28 Zerjillo
#19 Totalmente de acuerdo. Pero yo iría más allá: Habría que grabar MUCHO más todas las ganancias que no vengan del trabajo.
0 K 7
mente_en_desarrollo #30 mente_en_desarrollo
#19 ¿Y los blanqueadores de dinero?

¿Es que nadie piensa en los blanqueadores?
0 K 11
TomCollins #1 TomCollins
Lo de que los ricos y las empresas paguen impuestos acorde a sus ingresos eso no lo contempla?
2 K 41
#11 tromperri
#1 si lo contempla… pero ya sabes PP, Coz, Junts ponen el grito en el cielo y votan en contra como han hecho con los impuestos a la banca y las energéticas. Y por eso no ocurre.
0 K 8
Macnulti_reencarnado #7 Macnulti_reencarnado
Para putas y farlopa. Disfrutad lo votado
3 K 25
pepito_palotes #10 pepito_palotes *
Las putas educación y sanidad no se pagan solas
1 K 25
babuino #16 babuino
Mejores que todo eso, Chiqui, escucha: quita todas esas loterías que no son otra cosa que una forma de recaudar impuestos a las clases más humildes de la sociedad aprovechando que no saben de estadística, además de fomentar la ludopatía.
Dale, Chiqui, que tú puedes donde Garzón fracasó. Dale.
1 K 20
SAICUB #12 SAICUB
Recaudar. De las pocas cosas a la que le ponen ganas los políticos.
1 K 16
Dene #6 Dene
" en todo el territorio nacional."??
va a ser que no.
0 K 13
Khadgar #17 Khadgar
Será que no tienen bastante con quedarse con el 30% de la recaudación.
0 K 13
ChatGPT #27 ChatGPT *
#21 mejor es no derrochar lo que no tienes en lugar de exprimir más a los ciudadanos. Pero eso ya se que ninguno que tenga sueldo público lo contempla. (Ni sus palmeros)
0 K 10
#25 rbrn
Las loterías ya son en sí mismas mecanismos de recaudación de impuestos, querer joder la marrana de esta manera es ya por el mero hecho de repartir tristeza. Te tocan 3 euros y cuando te des cuenta no te da ni para un café...
0 K 10
Cantro #3 Cantro
No tiene sentido que hagan eso con premios pequeños
0 K 10
cosmonauta #9 cosmonauta
#3 ¿La gestión puede ser más cara que lo recaudado?
1 K 21
eaglesight1 #13 eaglesight1
#9 No.
0 K 11
#14 chocoleches *
#9 No necesariamente, si obligan a retener directamente a Loterías del Estado, pagan los premios con el impuesto descontado y liquidan a posteriori con Hacienda.
1 K 19
ChatGPT #5 ChatGPT
No entiendo el afán recaudatorio cuando todo va taaaaaan bien….
0 K 10
#21 Klamp
#5 si, el déficit es mucho mejor
0 K 8
reali #2 reali
Una pregunta, es para un amigo. Se puede comprar loteria en otros paises europeos? Como tributan los premios? Lo intenté durante la pandèmia y no pude
0 K 9
Rogue #20 Rogue
El reintegro contará como premio?
0 K 8
Khadgar #24 Khadgar
#20 Obviamente.
0 K 13
#4 tobruk1234
puedes comprar lotería del país que quieras y tributaras como residente del país en el que vives, en España el 45%.del premio
0 K 7

