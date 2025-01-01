edición general
Margot Saez (24 años): “no puedo trabajar de cajera porque tengo estudios, pero tampoco puedo trabajar de lo que he estudiado porque no tengo experiencia”

Son muchos los jóvenes que sienten frustración y decepción con el mercado laboral actual. Durante años se han estado formando en una disciplina para luego comprobar que esta formación no es suficiente para encontrar una oportunidad de trabajo, por muchas ganas que le echen. Un rechazo por el que, incluso, se pueden llegar a sentir infravalorados, al ver cómo sus esfuerzos académicos y su preparación no se traducen en un empleo digno.

KLKManin
BAsta con poner en el CV que no tienes carrera y lo tienes más fácil pa currar de cajera.
Aokromes
#1 exacto, el delito es poner que tienes estudios que no tienes, no pasa nada por no poner estudios que tienes, anda que no cojen a gente por estar sobrecalificada por que creen que a la primera de cambio se les van a ir.
KLKManin
#2 yo tengo experiencia currando de camarero, pero cuando buscaba trabajo de informático no lo ponía en el CV
#7 Lusco2
#4 Pues anda que no podías hacer el chiste de trabajar en IBM, y-ve-me a por café”, “y-ve-me a hacer fotocopias…
#6 brandao
#1 y te inventas 1 curro básico medio relacionado con tu deseado oficio, ya ni te digo. Vaya artículo para meter miedo a los chavales con el supuesto testimonio de una vaga o ignorante o ambas, que dice estar por redes pidiendo "por favor que me den trabajo de lo mío", es que es de vivir en Narnia esto.
Moixa
#1 entonces te preguntarán que has hecho esos 4 años
Aokromes
#12 trabajar en negro, cuidar de mi madre que estaba muy enferma...
KLKManin
#12 si te preguntan pues les respondes. No veo el problema.
Yuiop
Pon en el currículum lo que te dé la gana, invéntate lo que quieras y estarás cualificada para política del PP, y luego a por los sobres.
#10 jaramero
A ver, hay que adaptar tu cv al puesto al que aplicas. Si hay una titulación que no se ajusta al trabajo, la puedes omitir sin problema. Si te metes de reponedor no hace falta poner los doctorados.

Un problema estructural de España es que en la carrera no te enseñan a monetizar tus conocimientos. No estás preparado para montar una empresa por ti mismo y el estado sólo pone obstáculos tanto burocráticos como de recursos.

El tejido empresarial español es cortoplacista, quiere que la gente produzca prácticamente desde el día 1 como en una cadena de producción. Para trabajos cualificados se necesita al menos un año en dicho puesto para ser realmente productivo, da igual que se tenga experiencia o no.
Torrezzno
Y que alternativa le da a sus padres para dejar de vivir de ellos?
#9 Leon_Bocanegra
#3 me parece que estás enfocando mal la cosa. Está noticia va de alguien que está intentando encontrar trabajo.
#16 Klamp
#3 ya te sientes suficientemente superior por hoy?
azathothruna
A migrar en una patera :troll:
DDJ
"Durante años se han estado formando en una disciplina para luego comprobar que esta formación no es suficiente para encontrar una oportunidad de trabajo, por muchas ganas que le echen. Un rechazo por el que, incluso, se pueden llegar a sentir infravalorados"

Ese es el tema y no el tonti-titular que han elegido y que lo único que consiguen es redirigir la conversación en una anécdota y en consejos de cómo echar currículums
mecheroconluz
Pues no lo pongas el currículum, Margot. Lo que pasa es que no quieres ser ser cajera.
