Margot Saez (24 años): “no puedo trabajar de cajera porque tengo estudios, pero tampoco puedo trabajar de lo que he estudiado porque no tengo experiencia”

Son muchos los jóvenes que sienten frustración y decepción con el mercado laboral actual. Durante años se han estado formando en una disciplina para luego comprobar que esta formación no es suficiente para encontrar una oportunidad de trabajo, por muchas ganas que le echen. Un rechazo por el que, incluso, se pueden llegar a sentir infravalorados, al ver cómo sus esfuerzos académicos y su preparación no se traducen en un empleo digno.
Un problema estructural de España es que en la carrera no te enseñan a monetizar tus conocimientos. No estás preparado para montar una empresa por ti mismo y el estado sólo pone obstáculos tanto burocráticos como de recursos.
El tejido empresarial español es cortoplacista, quiere que la gente produzca prácticamente desde el día 1 como en una cadena de producción. Para trabajos cualificados se necesita al menos un año en dicho puesto para ser realmente productivo, da igual que se tenga experiencia o no.
Ese es el tema y no el tonti-titular que han elegido y que lo único que consiguen es redirigir la conversación en una anécdota y en consejos de cómo echar currículums