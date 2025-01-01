Margot Saez (24 años): “no puedo trabajar de cajera porque tengo estudios, pero tampoco puedo trabajar de lo que he estudiado porque no tengo experiencia”

Son muchos los jóvenes que sienten frustración y decepción con el mercado laboral actual. Durante años se han estado formando en una disciplina para luego comprobar que esta formación no es suficiente para encontrar una oportunidad de trabajo, por muchas ganas que le echen. Un rechazo por el que, incluso, se pueden llegar a sentir infravalorados, al ver cómo sus esfuerzos académicos y su preparación no se traducen en un empleo digno.