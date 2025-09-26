Margarita contra los vampiros. Carritos, cañas y colmillos

Olvida todo lo que creías saber sobre vampiros, aventuras y héroes impertérritos. Aquí no hay capas, ni espadas, ni solemnidad. Aquí hay un carrito de la compra que se convierte en protagonista, una amiga atrapada en un espíritu fantasmal y un chino que tiene alma de gallego. «Margarita contra los vampiros« es la historia de cómo un barrio entero puede rebelarse contra la tiranía de los chupasangres. Siempre que se tenga sentido del humor, imaginación desbordante y un perro llamado Macuto dispuesto a ladrar como si estuviera dando órdenes