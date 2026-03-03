Una marea de voces en Vigo por la paz y contra el fascismo

Miles de personas gritan en Vigo contra el imperialismo, la guerra y el auge del fascismo. Bajo el lema «Vigo pola paz e a democracia. A soberanía dos pobos e os dereitos humanos. Non ao fascismo», una multitud de ciudadanos se sumaron a una manifestación por el centro de la ciudad, con inicio en el cruce de las calles Vía Norte y Urzáiz, apoyada por medio centenar de entidades sociales, sindicales, ecologistas y políticas de la ciudad y el área.