‘Marea blanca: La surrealista historia de Rabo de Peixe’, el documental de Netflix que pronto estará en boca de todos

Este 17 de octubre aterriza en la plataforma una producción, dirigida por João Marques, que disecciona los detalles reales del cargamento de cocaína que apareció diseminado por las Azores

3 comentarios
Romfitay
Ya hubo una serie sobre el caso, pero era bastante mala.
SeñorPresunciones
#2 Sip, la serie era bastante mala pero el docu tiene unos cuantos momentos potentes ya que intenta no quedarse en la anécdota y abarcar un poco más sobre la realidad de la isla.
EsanZerbait
todavía existe neflix? Esperaré a que salga en p2p
