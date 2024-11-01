Marco Rubio desmiente un posible ataque de EE.UU. en Venezuela y cuestiona al Miami Herald

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, desmintió este viernes que EE.UU. esté preparándose para bombardear instalaciones militares en Venezuela, horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, también lo negara, y cuestionó al Miami Herald por haber escrito «una historia falsa». «Tus ‘fuentes’, que afirmaban tener ‘conocimiento de la situación’, te engañaron para que escribieras una historia falsa». Trump negó estar considerando atacar Venezuela cuando viajaba a bordo del Air Force One: «No, no son verdad»