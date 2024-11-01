edición general
Marco Rubio desmiente un posible ataque de EE.UU. en Venezuela y cuestiona al Miami Herald

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, desmintió este viernes que EE.UU. esté preparándose para bombardear instalaciones militares en Venezuela, horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, también lo negara, y cuestionó al Miami Herald por haber escrito «una historia falsa». «Tus ‘fuentes’, que afirmaban tener ‘conocimiento de la situación’, te engañaron para que escribieras una historia falsa». Trump negó estar considerando atacar Venezuela cuando viajaba a bordo del Air Force One: «No, no son verdad»

marco rubio , miami herald , desmentido , venezuela
4 comentarios
io1976 #3 io1976
Si este imperialista cristosionazi dice que no van a atacar, podemos tener la certeza de que lo van a hacer.
Exactamente igual que hicieron con Irán.
Connect #4 Connect *
#3 De los "no bombardearemos Irán", llega ahora "no bombardearemos Venezuela". No se pierdan una de las secuelas de los más cínicos de la tierra.
JackNorte #2 JackNorte *
Menos mal que Trump y su sequito siempre dice la verdad, aparte en ese momento puede no estar considerando atacar a Venezuela , cinco minutos despues igual si. Y ambas cosas seran ciertas.
