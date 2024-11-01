[ENG] Marcin Plaza construye un movil pequeño con teclado qwerty a partir de un Samsung zFlip  

Marcin Plaza: Como muchos teléfonos Samsung zFlip acaban con la pantalla plegable rota, aproveché para construir mi propio teléfono. Rediseñé toda la carcasa para crear una de aluminio mecanizado CNC. Dividí las dos mitades, añadí una conexión de cuatro barras para que se abriera y un teclado BlackBerry con un Arduino Pro Micro en su interior que emula un teclado USB. Una versión verdaderamente moderna de un teléfono plegable.