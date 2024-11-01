edición general
Marcha Nocturna de Duelo por el Genocidio en Palestina

La FAPA Francisco Giner de los Ríos está organizando una Marcha Nocturna de Duelo por el Genocidio en Palestina, al seguir considerando como inadmisible convivir con un ataque frontal y bárbaro a los Derechos Humanos como el que estamos contemplando día a día. La FAPA Francisco Giner de los Ríos, representante de las madres y padres del alumnado en la Comunidad de Madrid, lleva varios años manifestándose y actuando frente a la inaceptable realidad que vive el pueblo de Palestina.

| etiquetas: madrid , marcha , nocturna , genocidio , palestina
1 comentarios
alcama #1 alcama
Yo hoy voy a hacer una barbacoa por Palestina, que va a tener la misma utilidad que la marcha esta
