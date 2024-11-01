La FAPA Francisco Giner de los Ríos está organizando una Marcha Nocturna de Duelo por el Genocidio en Palestina, al seguir considerando como inadmisible convivir con un ataque frontal y bárbaro a los Derechos Humanos como el que estamos contemplando día a día. La FAPA Francisco Giner de los Ríos, representante de las madres y padres del alumnado en la Comunidad de Madrid, lleva varios años manifestándose y actuando frente a la inaceptable realidad que vive el pueblo de Palestina.