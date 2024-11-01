La marca de bicicletas Factor abandonará al equipo de Israel si no hay «un cambio de nombre y de bandera»

La firma que suministra las bicis al equipo Israel, Factor, anuncia que no continuará siendo su proveedor si no cambia de «nombre y de bandera». El propietario de la empresa, Rob Gitelis, ha explicado a 'Cyclingnews' que «ya no se trata de si está bien o mal, una cuestión personal de si apoyo esto o aquello. Nuestra marca se ha vuelto demasiado controvertida, y mi responsabilidad con mis empleados y accionistas es brindarles el máximo margen para que la empresa crezca y sea rentable