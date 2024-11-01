edición general
La marca de bicicletas Factor abandonará al equipo de Israel si no hay «un cambio de nombre y de bandera»

La firma que suministra las bicis al equipo Israel, Factor, anuncia que no continuará siendo su proveedor si no cambia de «nombre y de bandera». El propietario de la empresa, Rob Gitelis, ha explicado a 'Cyclingnews' que «ya no se trata de si está bien o mal, una cuestión personal de si apoyo esto o aquello. Nuestra marca se ha vuelto demasiado controvertida, y mi responsabilidad con mis empleados y accionistas es brindarles el máximo margen para que la empresa crezca y sea rentable

#1 skel4r
Gracias Pedro, contigo empezó todo.
Skiner #2 Skiner *
#1 no empezó con Pedro llevamos viendo protestas hace muchos meses en todas las carreras ciclistas más importantes.
Es normal que una marca comercial que lo quiere es vender sus productos no quiera estar relacionado con ese nombre de un pais donde estan masacrando a gente indefensa.
