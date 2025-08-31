El maravilloso mundo de Amazon: Detrás de la sonrisa

Cualquiera que viva en un centro urbano habrá detectado un fenómeno cada vez más constante. Cada vez de observan más locales vacíos en las calles. También varias furgonetas con el logo del gigante del comercio online pululan por cada urbe (...) Independientemente del día de la semana que se trate, pues se reparten productos cualquier día de la semana. ejemplo del cambio de paradigma que se ha dado en el comercio (...) consecuencias a tener en cuenta: polución, precariedad laboral, desmembramiento del comercio de proximidad e ingeniería fiscal