El maravilloso mundo de Amazon: Detrás de la sonrisa

Cualquiera que viva en un centro urbano habrá detectado un fenómeno cada vez más constante. Cada vez de observan más locales vacíos en las calles. También varias furgonetas con el logo del gigante del comercio online pululan por cada urbe (...) Independientemente del día de la semana que se trate, pues se reparten productos cualquier día de la semana. ejemplo del cambio de paradigma que se ha dado en el comercio (...) consecuencias a tener en cuenta: polución, precariedad laboral, desmembramiento del comercio de proximidad e ingeniería fiscal
#9 Si no vives en una ciudad por encima del millón de habitantes es fácil ir a los comercios a pie o en transporte público.
"El cliente" te pide todo para ya, para ayer, da igual que sea algo que el sentido comun grite que no les hace falta y que lo normal seria una semana. Les importa una mierda todo, "los clientes" pasan de la conversacion a la amenaza en lo que tardas en estornudar.
Y aun diria mas, buena parte de la poblacion ya es incapaz de separar su "conducta de cliente" de su "conducta de persona". No son personas, son clientes 24/7/365, con el comercial, con tu prima, con tu cuñado, cuando hablan de politica, cuando se esta rifando un tortazo...
Esas tiendas estan condenadas a desaparecer
- Desde los ayuntamientos permitiendo tiendas enfocadas por y para los turistas.
- Desde el propio plan de urbanismo quitando plazas de aparcamiento que limitan el acceso para gente de fuera (por favor, no os estreseis aquí , que no todos vivimos en la misma ciudad).
- Desde el trato al cliente de los propios locales que te dicen que quizás esa pieza no exista o no la tienen y ni hacen el amago de buscarla.
Y ojo, que yo la ultima gran compra fue por… » ver todo el comentario