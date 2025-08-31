edición general
El maravilloso mundo de Amazon: Detrás de la sonrisa

Cualquiera que viva en un centro urbano habrá detectado un fenómeno cada vez más constante. Cada vez de observan más locales vacíos en las calles. También varias furgonetas con el logo del gigante del comercio online pululan por cada urbe (...) Independientemente del día de la semana que se trate, pues se reparten productos cualquier día de la semana. ejemplo del cambio de paradigma que se ha dado en el comercio (...) consecuencias a tener en cuenta: polución, precariedad laboral, desmembramiento del comercio de proximidad e ingeniería fiscal

13 2 0 K 315 ocio
Deckardio #1 Deckardio
Hacernos creer que es necesario que alguien, con una furgoneta diesel, te traiga (a toda pastilla y una carga de trabajo enorme) una funda de móvil de un euro a la puerta de casa. This is capitalism. También que una camiseta de los ramones, o como señala el artículo, este tebeo se pueda comprar vía Amazon. Siempre digo que el capitalismo destruye, pero por fagocitación.
3 K 58
victorjba #4 victorjba
#1 Eléctrica
0 K 19
Lutin #5 Lutin
#4 jajaja
1 K 26
victorjba #8 victorjba
#5 Las propias de amazon (o de sus subcontratas) son eléctricas. Si tienen algún autónomo pues la que tenga.
0 K 19
Deckardio #11 Deckardio *
#8 Conozco empresas subcontratadas por Amazon con todas las furgonetas diésel. Y bases en las que no me ha parecido ver ninguna eléctrica.

#9 Si no vives en una ciudad por encima del millón de habitantes es fácil ir a los comercios a pie o en transporte público.
1 K 38
#9 gershwin
#1 tampoco es tan diferente... si quieren 10 esa funda o ese tebeo y se desplazan los 10 en su vehículo para ello... sólo has de ver el parking de un centro comercial... más todo el transporte diario de distribución a los comercios.
0 K 9
victorjba #7 victorjba
Por culpa de Amazon ahora se reparte de lunes a domingo, antes ser repartidor no era una maravilla pero sabías que librabas mínimo sábados tarde y domingos. Ahora, hostias.
2 K 43
yemeth #10 yemeth
#7 Lo cual también es bastante tocapelotas para el cliente. Cuando curraba en oficina pedíamos las compras por Internet allí porque siempre había alguien en horas de reparto, pero repartiendo sábado y domingo ya no es posible. Y algo similar pasa si teletrabajas.
2 K 43
johel #3 johel *
Y aun peor, la cultura de la inmediatez se traslada a absolutamente todo.
"El cliente" te pide todo para ya, para ayer, da igual que sea algo que el sentido comun grite que no les hace falta y que lo normal seria una semana. Les importa una mierda todo, "los clientes" pasan de la conversacion a la amenaza en lo que tardas en estornudar.
Y aun diria mas, buena parte de la poblacion ya es incapaz de separar su "conducta de cliente" de su "conducta de persona". No son personas, son clientes 24/7/365, con el comercial, con tu prima, con tu cuñado, cuando hablan de politica, cuando se esta rifando un tortazo...
2 K 37
zentropia #2 zentropia
El caso es que Amazon es mas efectivo y menos contaminante con un local semivacio con un dependiente sin nada que hacer.
Esas tiendas estan condenadas a desaparecer
0 K 10
MacMagic #6 MacMagic *
Los locales se vacian por varios motivos:
- Desde los ayuntamientos permitiendo tiendas enfocadas por y para los turistas.
- Desde el propio plan de urbanismo quitando plazas de aparcamiento que limitan el acceso para gente de fuera (por favor, no os estreseis aquí , que no todos vivimos en la misma ciudad).
- Desde el trato al cliente de los propios locales que te dicen que quizás esa pieza no exista o no la tienen y ni hacen el amago de buscarla.

Y ojo, que yo la ultima gran compra fue por…   » ver todo el comentario
0 K 9

