¿Los maratones y las carreras extremas están relacionados con el cáncer de colon?

Un pequeño estudio preliminar descubrió que los maratonistas eran mucho más propensos a tener crecimientos precancerosos. Los expertos no están seguros de la razón. Los tres pacientes deberían haber sido ejemplos de buena salud. Eran jóvenes, delgados y físicamente activos. De hecho, inusualmente activos: dos corrían frecuentemente ultramaratones de 160 kilómetros y uno había completado 13 medios maratones en un solo año. Cuando acudieron a ver a Timothy Cannon, los tres tenían cáncer de colon avanzado. Estaba perplejo; el mayor de los pacient

| etiquetas: maratones , cáncer , colon , ultramaratones
5 comentarios
Escafurciao #1 Escafurciao
El deporte extremo y de competición no es bueno.
bronco1890 #5 bronco1890
#1 Más muertes causa el sedentarismo.
pepel #4 pepel
No, están relacionadas con la U.J.C., esa que sortea los Masters.
#2 amusgada
jo, me tenío que leer tol tocho pa ver que uno de los que había palmao era vegano (no fuera a ser que la carne roja y la paleodieta estuviera de moda entre los ultra-traileros yankis)
#3 Eukherio
#2 Otra pobre víctima de la lechuga.
