¿Los maratones y las carreras extremas están relacionados con el cáncer de colon?

Un pequeño estudio preliminar descubrió que los maratonistas eran mucho más propensos a tener crecimientos precancerosos. Los expertos no están seguros de la razón. Los tres pacientes deberían haber sido ejemplos de buena salud. Eran jóvenes, delgados y físicamente activos. De hecho, inusualmente activos: dos corrían frecuentemente ultramaratones de 160 kilómetros y uno había completado 13 medios maratones en un solo año. Cuando acudieron a ver a Timothy Cannon, los tres tenían cáncer de colon avanzado. Estaba perplejo; el mayor de los pacient