El mar se traga seis casas en Carolina del Norte por el oleaje de Imelda y Humberto

El 30 de septiembre, la costa de Carolina del Norte fue testigo de una escena tan impactante como repetida en los últimos años. En la pequeña localidad de Buxton, situada en la isla de Hatteras, seis casas se desplomaron en apenas unas horas, engullidas por el océano. Cinco de ellas cayeron en cadena durante la tarde, en apenas 45 minutos. La sexta se derrumbó avanzada la noche. Ninguna estaba habitada en ese momento, por lo que, pese a la magnitud del suceso, no hubo que lamentar víctimas.