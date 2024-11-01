edición general
4 meneos
58 clics

El mar se traga seis casas en Carolina del Norte por el oleaje de Imelda y Humberto

El 30 de septiembre, la costa de Carolina del Norte fue testigo de una escena tan impactante como repetida en los últimos años. En la pequeña localidad de Buxton, situada en la isla de Hatteras, seis casas se desplomaron en apenas unas horas, engullidas por el océano. Cinco de ellas cayeron en cadena durante la tarde, en apenas 45 minutos. La sexta se derrumbó avanzada la noche. Ninguna estaba habitada en ese momento, por lo que, pese a la magnitud del suceso, no hubo que lamentar víctimas.

| etiquetas: casas , carolina del norte , outer banks , derrumbe
4 0 0 K 55 actualidad
5 comentarios
4 0 0 K 55 actualidad
pitercio #2 pitercio
Igual estaban un poco cerca del agua.
0 K 13
Dene #3 Dene
no pasa nada, cierran el NOAA y ya se acaban los huracanes!
0 K 12
alfema #4 alfema
¿Pero a quién se le ocurre construir ahí?,¿ Y quién lo permite?
0 K 12
Cuñado #5 Cuñado
Los Outer Banks están condenadas a desaparecer debido al cambio climático. En los últimos años alguna de ellas ya ha perdido hasta el 25% de su superficie.

Es casi justicia poética que sean precisamente los asentamientos de las Outer Banks, en donde se estableció la primera colonia europea de los actuales EE. UU. (la famosa colonia "perdida" de Roanoke) y donde la cosmogonía del Destino Manifiesto hace nacer a su país, los primeros en desaparecer como consecuencia del cambio climático.
0 K 10

menéame