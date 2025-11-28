Mar Casas, experta en protocolo: "No se debe decir 'que aproveche', es una expresión de la Guerra Civil española, cuando no había casi alimentos. Hoy en día se considera para pobres"

La también autora de 'La fiesta de la mesa' explica que una de las expresiones más habituales que pronunciamos antes de empezar a comer, en realidad no debería utilizarse según las normas básicas de protocolo: "No se dice 'Que aproveche'. Es una expresión que se empezó a utilizar en la guerra civil española, cuando no había casi alimentos y la gente aprovechaba, por ejemplo, tres veces el puerro que había hervido en una olla".