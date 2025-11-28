edición general
Mar Casas, experta en protocolo: "No se debe decir 'que aproveche', es una expresión de la Guerra Civil española, cuando no había casi alimentos. Hoy en día se considera para pobres"

La también autora de 'La fiesta de la mesa' explica que una de las expresiones más habituales que pronunciamos antes de empezar a comer, en realidad no debería utilizarse según las normas básicas de protocolo: "No se dice 'Que aproveche'. Es una expresión que se empezó a utilizar en la guerra civil española, cuando no había casi alimentos y la gente aprovechaba, por ejemplo, tres veces el puerro que había hervido en una olla".

Torrezzno #1 Torrezzno
Que aproveche la vieja bruja, y que por el culo lo eche.
plutanasio #2 plutanasio *
yo con los colegas siempre digo "que aproveche a todos menos a uno, y ese ya sabe quién es".
Gry #6 Gry
Eso es falso. Estoy seguro de haber leído esa expresión en libros anteriores a la Guerra Civil.

Aquí dicen que tiene origen árabe: areajugones.sport.es/videojuegos/de-donde-viene-la-famosa-expresion-qu
pitercio #7 pitercio *
En sitios donde sobraba se decía "buen provecho" y donde sobraba aún más, "bon appétit".
calde #5 calde
En lo que no es experta es en tacto. Qué clasista!
#3 cajadecartonmojada
Esta hesperta en protocolo no tiene ni idea.
"Que aproveche" no se dice antes de empezar a comer, sino después de eructar.
A ver si se va actualizando un poco.
neiviMuubs #8 neiviMuubs
Si pues que aproveche y por el culo lo eche
