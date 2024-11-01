Mapas de huida escondidos en peinados: el movimiento de liberación palenquero en la Colombia de los siglos XVII y XVIII

“Mi señora la española se quedó muy confundida al oír que mis peinados prepararon nuestra huida. Pero escúcheme una cosa que le quiero comentá: que el peinado borreguito también sirvió para escapar”. Las mujeres esclavizadas por los españoles en el Virreinato de Nueva Granada desarrollaron diferentes sistemas de contrainformación para huir y liberarse de sus amos. Uno de ellos fueron los peinados que, para guiar la fuga, representaban caminos, montañas y la orografía del territorio.