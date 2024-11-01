Mapas coloniales y un templo antiguo: la historia detrás del sangriento conflicto entre Tailandia y Camboya

Las tensiones latentes entre Tailandia y Camboya han vuelto a estallar en su frontera común, lo que ha hecho fracasar el frágil alto el fuego respaldado por el presidente estadounidense, Donald Trump. Al menos cinco soldados tailandeses y nueve civiles camboyanos han muerto y decenas han resultado heridos como consecuencia de los últimos enfrentamientos, que comenzaron el lunes, según fuentes oficiales de ambos países. Se trata de los enfrentamientos más graves desde que se acordó el alto el fuego, tras la muerte de decenas de personas en julio