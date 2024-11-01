Mapa de riesgo para viajeros (2026)  

En el mapa se pueden ver las distintas regiones del mundo clasificadas en cinco niveles de riesgo para viajeros: muy alto (rojo), alto (naranja), elevado (amarillo), bajo (verde) y muy bajo (verde oscuro). Las zonas en rojo incluyen principalmente zonas activamente en guerra, como es el caso de Ucrania, Libia, Sudán, Irán, Afganistán, Yemen, Somalia o Gaza. También incluye regiones con conflictos persistentes y peligrosos, como es el caso de gran parte del Sahel, las zonas fronterizas de Venezuela, el Cáucaso o Myanmar.