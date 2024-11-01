edición general
1 meneos
133 clics

Mapa de riesgo para viajeros (2026)  

En el mapa se pueden ver las distintas regiones del mundo clasificadas en cinco niveles de riesgo para viajeros: muy alto (rojo), alto (naranja), elevado (amarillo), bajo (verde) y muy bajo (verde oscuro). Las zonas en rojo incluyen principalmente zonas activamente en guerra, como es el caso de Ucrania, Libia, Sudán, Irán, Afganistán, Yemen, Somalia o Gaza. También incluye regiones con conflictos persistentes y peligrosos, como es el caso de gran parte del Sahel, las zonas fronterizas de Venezuela, el Cáucaso o Myanmar.

| etiquetas: mapa , riesgo , viajeros , 2026
1 0 0 K 20 Mapas
4 comentarios
1 0 0 K 20 Mapas
#3 MiguelGD
Si no te lees la explicacion de lo que es el mapa (publicidad corporativa) al final del texto del articulo no entenderas los errores en los colores.
1 K 29
Ripio #4 Ripio
#3 Pides mucho al usuario estándar.
0 K 20
Tertuliano_equidistante #1 Tertuliano_equidistante
Que China esté en amarillo, que es uno de los países más seguros del mundo, y EEUU en verde… te tienes que reír…
1 K 13
estemenda #2 estemenda
#1 Y Marruecos al nivel de los países más seguros del mundo :shit:
0 K 12

menéame