El mapa del poder global cambia: África y América Latina crecen mientras Europa envejece

Mientras Europa debate cómo financiar su vejez, África, América Latina y el sur de Asia están formando la mayor generación joven de la historia. El verdadero reacomodo del poder global se está gestando lejos de los parlamentos y los mercados financieros: en las salas de maternidad del sur global. Nigeria tendrá más nacimientos en 2025 que toda Europa. El crecimiento no es solo estadístico, es estratégico. La fuerza laboral del futuro, los mercados de consumo y el peso político se desplazan hacia las regiones jóvenes, con poblaciones crecientes.