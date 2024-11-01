El mapa mundial de máquinas de pinball: más de 50.000 de estos maravillosos artilugios todavía sobreviven en salones, bares y locales recreativos

Este mapa mundial de máquinas de pinball es una auténtico recurso valioso para quien eche de menos aquellas máquinas físicas, toscas y pesadas donde además de cierta estrategia había que desplegar destreza física, habilidad y tacto… aunque fuera a base de pequeños empujones (¡tilt!) Es parte de Pinball.map, donde explican que tienen registros de 51.538 máquinas de pinball en 12.138 establecimientos en el momento de escribir esto. [vía microsiervos]
P.S.: He tenido que abrirlo en el navegador secundario para verificar que, o faltan datos, o sí, todas, menos 11 en Tuluse, están en España.
P.S.2: No, claro, faltan datos. En Japón (me parecía imposible lo contrario) alguna queda:
youtu.be/jSJIfsOzYFY?t=559
Quizás este un poco desactualizado, pero desde hace año funciona bien.
Cómo pintar todos los puntos de interés a diferentes resoluciones suele ser un problema complejo de resolver, a nivel técnico.
Sería interesante que más gente vaya aportando.