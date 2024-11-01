edición general
El mapa mundial de máquinas de pinball: más de 50.000 de estos maravillosos artilugios todavía sobreviven en salones, bares y locales recreativos

Este mapa mundial de máquinas de pinball es una auténtico recurso valioso para quien eche de menos aquellas máquinas físicas, toscas y pesadas donde además de cierta estrategia había que desplegar destreza física, habilidad y tacto… aunque fuera a base de pequeños empujones (¡tilt!) Es parte de Pinball.map, donde explican que tienen registros de 51.538 máquinas de pinball en 12.138 establecimientos en el momento de escribir esto. [vía microsiervos]

Sr.No #1 Sr.No
En serio todas las que quedan en el mundo están en España o Tuluse?

P.S.: He tenido que abrirlo en el navegador secundario para verificar que, o faltan datos, o sí, todas, menos 11 en Tuluse, están en España.

P.S.2: No, claro, faltan datos. En Japón (me parecía imposible lo contrario) alguna queda:

youtu.be/jSJIfsOzYFY?t=559

#2 SpeakerBR
#1 Eso es porque te detecta que estás en España. Dale a buscar en una ciudad en concreto.
Quizás este un poco desactualizado, pero desde hace año funciona bien.

Sr.No #4 Sr.No *
#2 ahhh, vale, vale. Sí, cuando he buscado cerca de París, Francia ha cambiado. Me había asustado que fuéramos los últimos irreductibles galos.

Cómo pintar todos los puntos de interés a diferentes resoluciones suele ser un problema complejo de resolver, a nivel técnico.

Ominous #3 Ominous
#1 Casi parece una web recién creada. Es imposible que ni en USA, Alemania, Japón, etc no haya ni una.
Sería interesante que más gente vaya aportando.

#5 Einwanderer
#1 #3 Tiene un botoncito a la izquierda, sobre el mapa, para actualizar el área que estás viendo.

Ominous #6 Ominous
#5 Esto ya mola más.


