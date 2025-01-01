edición general
El mapa de Mercator no es un crimen contra África [ENG]

La proyección de Mercator no es un producto del chauvinismo europeo (la Unión Africana se une a los llamados para poner fin al uso del mapa de Mercator que reduce el tamaño del continente, 15 de agosto). Todas las proyecciones cartográficas son compromisos orientados a un uso particular, ya que la transferencia directa de una esfera a una superficie plana es matemáticamente imposible. La proyección de Mercator fue una solución brillante a una necesidad crítica de los pilotos del siglo XVI.

HeilHynkel #2 HeilHynkel
El éxito de Mercator es que para navegación, te define el rumbo entre dos puntos (loxodrómica) directamente. Con otras proyecciones, para ir de un punto A a otro B hay que ir ajustando el rumbo porque no te lo da directamente.

Cosas de que la Tierra no sea plana.
themarquesito #5 themarquesito
#3 Yo diría que es relacionada
keizal #6 keizal *
#5 Me equivoqué de comentario, perdona.

Relacionada, duplicada... no lo sé, a vuestro criterio queda.

PD. Votada.
sxentinel #7 sxentinel
#3 Yo diría que está es una respuesta a esa.
keizal #9 keizal
#7 Sí.
Es que en principio respondí otra cosa pero me di cuenta del error y tuve tiempo de editar.
Gracias.
Gry #10 Gry *
El "crimen" es que Google Maps y otras herramientas informáticas sigan utilizando la proyección de Mercator en lugar de un globo terráqueo.
#11 yarkyark
#10 Cuando vas a usar un mapa lo mas cómodo pàra el usuario es ponerlo en 2 dimensiones.

Estéticamente puede ser muy bonito el 3D pero no practico para consultar un mapa.
#8 eipoc
Me imagino que esté capítulo va después de todo lo bueno que hizo España para celebrar el día de la hispanidad.
ElenaCoures1 #1 ElenaCoures1
¿En serio que se ha tenido que explicar porque se piensan que el tamaño está hecho más pequeño adrede?
xD xD xD xD xD
Postmeteo #4 Postmeteo
Es que el victimismo es una inversión política muy rentable.
