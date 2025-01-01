El mapa de Mercator no es un crimen contra África [ENG]

La proyección de Mercator no es un producto del chauvinismo europeo (la Unión Africana se une a los llamados para poner fin al uso del mapa de Mercator que reduce el tamaño del continente, 15 de agosto). Todas las proyecciones cartográficas son compromisos orientados a un uso particular, ya que la transferencia directa de una esfera a una superficie plana es matemáticamente imposible. La proyección de Mercator fue una solución brillante a una necesidad crítica de los pilotos del siglo XVI.