El mapa de las etnias de Irán

La nación del golfo Pérsico proyecta una imagen homogénea al exterior que sin embargo contrasta con su mosaico étnico interno: los persas apenas suponen entre un 47% y un 61% de la población. Los más importantes son los azeríes, que representan en torno al 16% de la población iraní, habitan la zona norte del país y comparten con los persas la religión chií; los kurdos, que suponen cerca del 8%, practican en su mayoría el islam suní y mantienen ambiciones separatistas; y los luros, que suponen aproximadamente el 7% de los iraníes...