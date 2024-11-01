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El mapa de las etnias de Irán

El mapa de las etnias de Irán

La nación del golfo Pérsico proyecta una imagen homogénea al exterior que sin embargo contrasta con su mosaico étnico interno: los persas apenas suponen entre un 47% y un 61% de la población. Los más importantes son los azeríes, que representan en torno al 16% de la población iraní, habitan la zona norte del país y comparten con los persas la religión chií; los kurdos, que suponen cerca del 8%, practican en su mayoría el islam suní y mantienen ambiciones separatistas; y los luros, que suponen aproximadamente el 7% de los iraníes...

| etiquetas: etnias , irán , kurdos , azeríes
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2 comentarios
2 0 0 K 26 cultura
ehizabai #1 ehizabai *
"A pesar de su importancia en términos demográficos, Teherán discrimina a las minorías étnicas del país y las aparta de la vida pública."
Ali Khamenei, Líder Supremo, era de la etnia azerí.
Mahmud Pezeshkian, primer ministro, es kurdo y azerí, y se considera a si mismo túrquico.
A leer chorradas.
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#2 cajadecartonmojada *
"los persas apenas suponen entre un 47% y un 61% de la población. Los más importantes son los azeríes, que representan en torno al 16% de la población iraní"

Sólo esta frase de la entradilla haría que a @Juvenal le diera un soponcio.
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menéame