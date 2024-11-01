Mapa de la increíblemente efímera República Soviética de Hungría en 1919 [Eng]  

El mapa muestra la increíblemente efímera República Soviética de Hungría, que existió desde el 21 de marzo de 1919 hasta el 1 de agosto de 1919 (133 días). Pero ¿por qué se creó y por qué colapsó tan rápidamente? La República Soviética de Hungría fue un estado comunista de corta duración, el segundo régimen de estilo soviético en el mundo después de Rusia. Fue dirigido por Béla Kun y su Partido Comunista Húngaro. Surgió en el caótico período posterior a la Primera Guerra Mundial y el colapso del Imperio austrohúngaro, cuando Hungría luchaba con