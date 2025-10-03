El mapa de la guerra: Rusia persiste en los ataques a las infraestructuras ucranianas mientras moviliza reservistas

Viernes, 31 de octubre, día 1.346 de la guerra: Nuevos ataques rusos golpean infraestructura ferroviaria y energética en Ucrania. Rusia lanzó en las últimas horas varios ataques contra infraestructuras críticas en Ucrania, afectando principalmente al sistema ferroviario y energético del país. Según las autoridades ucranianas, las regiones de Sumi y Járkov, en el noreste y fronterizas con Rusia, sufrieron impactos en depósitos y líneas ferroviarias, lo que obligó a modificar rutas y sustituir material rodante dañado.
| etiquetas: guerra , rusia , ucrania. ataques , infraestructuras , ucranianas