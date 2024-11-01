Mapa del desierto del Sahara (2022)  

El desierto del Sahara es el tercer desierto más grande del mundo, el primero si no contamos los desiertos polares, con más de 9.200.000 kilómetros cuadrados. Si fuera un país, el Sahara sería el quinto país más grande del mundo, por detrás de China y por delante de Brasil. Este mapa muestra la división administrativa de este desierto, así como las principales ciudades y conexiones que existen. A pesar de la dureza del territorio, en él viven cerca de cuatro millones de habitantes.