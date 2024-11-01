Manuscritos medievales occidentales [Eng]  

Imágenes de más de 2500 manuscritos de la Europa medieval procedentes de las bibliotecas Bodleiana y Oxford, con más de 1000 ejemplares totalmente digitalizados. Incluye manuscritos litúrgicos, poesía galesa, irlandesa e inglesa, textos matemáticos y científicos, y manuscritos iluminados. La colección de manuscritos medievales de la Biblioteca Bodleiana tiene su origen en los primeros libros que adquirió la Universidad de Oxford. La Biblioteca del Duque Humfrey albergó muchos de ellos, y recibió su nombre en honor a Humphrey, duque de Glouceste