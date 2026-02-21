edición general
Manuel Vilas: «Que los políticos intenten dirigir la cultura me parece aberrante»

Manuel Vilas: «Que los políticos intenten dirigir la cultura me parece aberrante»

"La política no debe entrar en la cultura. Sí debe generar estructuras para que la cultura se desarrolle, pero no debe, en modo alguno, dirigirla. Ahí sí soy taxativo, y me pone de mal humor: que los políticos intenten dirigir la cultura me parece aberrante. Me parece la cosa más triste que puedo oír..."

YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
"... Los políticos lo que tienen que hacer es crear estructuras para que haya teatros, óperas, bibliotecas, librerías, etcétera. Pero nada más que eso. Lo demás es intromisión nauseabunda en un terreno que no es el de ellos. Es el de Kafka, el de Proust, el de Dostoievski… Ahí no pintan nada. ¡Fuera! Que se larguen, ahí no pueden estar. Qué van a hacer ellos, ¿escribir una novela de Dostoievski? ¿Decirle a Dostoievski cuáles son los valores de los que va a escribir en su novela? Me da asco, mucho asco. Hasta ahí podíamos llegar..."
#5 Onaj *
"Es aberrante que la política intente dirigir la cultura. La deben dirigir los enchufados y los que tienen el poder en el sector y hacen y deshacen a su antojo dando becas a dedo p decidiendo las exposiciones para favorece a sus amiguis"
sotillo #2 sotillo
Claro y lo poco que queda quedará en manos de la religión, que como no es política y tiene el dinero, el método y cómo obtener licencia y subvenciones no tendrá ningún problema
aupaatu #4 aupaatu *
Ni en la judicatura ,ni ser una oficina de colocacin de amigos ,familiares,y allegados hay mucho por legislar y poco interes del bipartidismo en hacerlo.
Los comisionistas de toldo tipo son legales actualmente y esta rechina ha coladero para el circulo de los politicos de turno
#3 unocualquierax
Es inevitable y, aunque sea parcialmente, necesario.
El mero hecho de "crear estructuras", como él dice, o de repartir subvenciones, eso ya es una cierta "dirección de la cultura".
Ellos deciden a quién se le da dinero público y a quién no, y con qué finalidad.
Mismamente, subvencionar o no los toros, simplemente considerarlos cultura o no, o considerar cultura el Festival de Eurovisión, donde ponemos pasta, por poner algún ejemplo. Lo deciden ellos.
Vemos que es…   » ver todo el comentario
