Manuel Vilas: «Que los políticos intenten dirigir la cultura me parece aberrante»

"La política no debe entrar en la cultura. Sí debe generar estructuras para que la cultura se desarrolle, pero no debe, en modo alguno, dirigirla. Ahí sí soy taxativo, y me pone de mal humor: que los políticos intenten dirigir la cultura me parece aberrante. Me parece la cosa más triste que puedo oír..."
Los comisionistas de toldo tipo son legales actualmente y esta rechina ha coladero para el circulo de los politicos de turno
El mero hecho de "crear estructuras", como él dice, o de repartir subvenciones, eso ya es una cierta "dirección de la cultura".
Ellos deciden a quién se le da dinero público y a quién no, y con qué finalidad.
Mismamente, subvencionar o no los toros, simplemente considerarlos cultura o no, o considerar cultura el Festival de Eurovisión, donde ponemos pasta, por poner algún ejemplo. Lo deciden ellos.
