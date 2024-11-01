Manuel Barreto, DT de la Selección Peruana para próximos amistosos

El panorama de la Selección Peruana volvió a dar un giro en cuestión de horas. Luego de varias especulaciones sobre quién sería el reemplazante de Óscar Ibáñez en la dirección técnica, finalmente la Federación Peruana de Fútbol (FPF) oficializó un nombre que pocos tenían en mente, pero que guarda un rol clave dentro de la estructura de la Videna. Se trata de Manuel Barreto, actual jefe de la Unidad Técnica de Menores, quien ahora deberá asumir un desafío mayor: dirigir los próximos partidos amistosos de la Bicolor y comandar un periodo de trans