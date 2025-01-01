Mañueco comparecerá el viernes en las Cortes para explicar su gestión de los incendios

Este órgano acordó esta comparecencia gracias a los seis votos a favor del Grupo Socialista, solicitante de la misma, los tres de Vox y uno del Grupo UPL-Soria Ya y otro del Grupo Mixto. El PP decidió abstenerse, en una sesión en el que toda la oposición en bloque criticó la gestión de la Junta sobre los incendios y el operativo, que calificaron de “insuficiente” y que ha terminado con una actuación “negligente por parte de su máximo responsable”, el presidente de la Junta.