Mañueco comparecerá el viernes en las Cortes para explicar su gestión de los incendios

Mañueco comparecerá el viernes en las Cortes para explicar su gestión de los incendios

Este órgano acordó esta comparecencia gracias a los seis votos a favor del Grupo Socialista, solicitante de la misma, los tres de Vox y uno del Grupo UPL-Soria Ya y otro del Grupo Mixto. El PP decidió abstenerse, en una sesión en el que toda la oposición en bloque criticó la gestión de la Junta sobre los incendios y el operativo, que calificaron de “insuficiente” y que ha terminado con una actuación “negligente por parte de su máximo responsable”, el presidente de la Junta.

Antipalancas21 #2 Antipalancas21
Pero gestiona algo en los incendios o sigue contando mentiras, cosa normal en el.

#4 Suleiman
Te hago un resumen: La culpa de perro sanxe.

#1 Marisadoro
¿Quiñones sigue comiendo?

#3 Eclimolon
Mazon 3.0


