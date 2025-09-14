Manos Limpias denuncia a Sánchez por incitación al odio contra el equipo de Israel en La Vuelta

El sindicato de Miguel Bernad lleva a Pedro Sánchez ante el Tribunal Supremo (TS) después de que mostrase su "admiración" por las protestas a favor de Palestina que han marcado esta última edición de la competición deportiva. Para el denunciante, el jefe del Ejecutivo protagonizó una apología al odio contra los ciclistas israelíes con la "rotunda, apasionada y violenta arenga de apoyo" que dirigió públicamente a los manifestantes "que iban a reventar la final de la Vuelta ciclista en la ciudad de Madrid".