Manos Limpias denuncia a Sánchez por incitación al odio contra el equipo de Israel en La Vuelta

El sindicato de Miguel Bernad lleva a Pedro Sánchez ante el Tribunal Supremo (TS) después de que mostrase su "admiración" por las protestas a favor de Palestina que han marcado esta última edición de la competición deportiva. Para el denunciante, el jefe del Ejecutivo protagonizó una apología al odio contra los ciclistas israelíes con la "rotunda, apasionada y violenta arenga de apoyo" que dirigió públicamente a los manifestantes "que iban a reventar la final de la Vuelta ciclista en la ciudad de Madrid".

angelitoMagno #1 angelitoMagno
Hala, mil votos más para el Perro. Increíble el esfuerzo de la ultraderecha por hacernos tragar 4 años más de perrosanxismo.
11
hormiga_cartonera #16 hormiga_cartonera *
#1 Ya te digo, menuda lástima con la alternativa premium 4k RTX que proponen la oposición y su sidecar. Eso si que sería una verdadera satisfacción de tragar, eh!?
0
angelitoMagno #8 angelitoMagno
Recordemos que Rosa Diez publicó un libro con esta portada pensando que la portada descalificaba a Pedro Sánchez xD xD
 media
3
reivaj01 #17 reivaj01
#8 2ª edición, madre mía, cómo están las cabezas.
1
karakol #12 karakol
"rotunda, apasionada y violenta arenga de apoyo". xD xD xD

Estas son las rotundas, apasionadas y violentas arengas de apoyo.

"Vaya por delante nuestro reconocimiento y respeto absoluto a los deportistas, pero también nuestra admiración a un pueblo español que se moviliza por causas justas como la de Palestina"

www.rtve.es/noticias/20250914/sanchez-respeto-ciclistas-vuelta-admirac
3
SMaSeR #14 SMaSeR
#12 Jajaja es que son la generación de cristal estos fascistas.
1
Khadgar #20 Khadgar
#14 El tradicional puño de hierro y mandíbula de cristal. :roll:
0
reivaj01 #18 reivaj01
#12 Con eso Peinado tiene para un par de años.
0
valandildeandunie #3 valandildeandunie
Que no, que no pienso votar al Perro aunque me lo vistáis como si fuese el mismísimo Durruti reencarnado.
5
#6 omega7767
han tenido que madrugar los de Manos Limpias para poner una denuncia tan temprano un lunes por la mañana. Esto no se lo van a perdonar nunca a Sanchez
2
#19 Inno
Lo de estos de manos sucias, es de flipar. Parecido a lo de los periodistas de la ultraderecha ndongo y Vito, que claman libertad de expresión para hacer preguntas incomodas a una parte de espectro político, a todos menos la derecha, Los de manos sucias igual, van contra cualquier persona, organización que no huela a naftalina. En fin, es lo que hay y tenemos que usar todos los instrumentos democráticos que estén en nuestra manos para combatir a esa gentuza que se creen dueños y señores de España.
1
#9 Hombre_de_Estado *
Lo de Manos Limpias es porque se limpian las manos ante el genocidio, entiendo.
0
Antipalancas21 #10 Antipalancas21
#7 Si ha sido eso, perdona.
0
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
Como no esos hijos de fruta de las manos corrompidas denuncian a diestro y siniestro al gobierno, el PP los paga bien por eso.
0
valandildeandunie #7 valandildeandunie
#4 Cabrón, que te has equivocado de botón xD xD
0
obmultimedia #5 obmultimedia
y otra chorri denuncia para seguir saturando aun mas los juzgados.
1
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Ja, ja, ja. Odio Israel...en fin. Manos llenas de mierda deberían llamarse.

No pierden oportunidad de demostrar que son una hez.
1
Pejeta #11 Pejeta *
Curioso, los apologetas al genocidio denuncias a los que están en contra de crímenes de lesa humanidad de hacer apología al odio. Ni Joseph Goebbels se atrevió a tanto.
0
GerardoSinMana #13 GerardoSinMana
Manos manchadas de sangre más bien
0

