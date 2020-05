Manolo el del Bombo, entre lágrimas: “No tengo para comer"

Manolo el del Bombo es el aficionado más famoso de la Selección española (se ha hecho 10 Mundiales y 7 Eurocopas, aseguró), pero en El Transistor de Onda Cero lo mal que lo está pasando por el coronavirus: “Estoy en una situación mala y no voy a tener ni para comer”, ha asegurado entre lágrimas. “Pido ayuda a todos, a la prensa y a los aficionados”. “Me van a quedar 800 euros de jubilación y pago 400 de hipotecas. El bar voy a dejarlo porque con las normas nuevas no puede hacerlo. Desde marzo he perdido dinero”.