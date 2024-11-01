edición general
9 meneos
195 clics
La mano que puede cambiarlo todo (y es Made in China)

La mano que puede cambiarlo todo (y es Made in China)  

China acaba de presentar una mano robótica que podría cambiar las reglas del juego. Se llama Boogie Hunt. Ha sido creada por una startup china, pesa menos de 600 g, tiene 20º de libertad y es tan precisa que hace que el Optimus de Tesla parezca un juguete prehistórico. Porque hasta ahora las manos de los robots no eran lo que se dicen precisas, se movían un poco torpes y olvídate de tareas que requieran delicadeza. Por eso esta mano puede suponer un antes y un después en la industria. Supera movilidad y precisión a una mano humana.

| etiquetas: la , mano , que , puede , cambiarlo , todo , china
8 1 1 K 136 tecnología
13 comentarios
8 1 1 K 136 tecnología
Kantinero #7 Kantinero
suponga aplaudir a fundamentalistas, terroristas o nazis.

Explícate
1 K 28
uxxx #4 uxxx
ya la estoy viendo adaptada para pajas
2 K 28
#13 guillersk
#4 te me has adelantado
0 K 9
#1 rufian *
si no tiene truco es espectacular
1 K 22
#3 rufian *
#2 estás de coña? qué bodrio es ese?

en mnm son fans de china. No mates al mensajero
1 K 22
#6 pozz *
#3 Hay infinidad de proyectos artifculados que puedes consultar por distintos foros de internet, algunos que son magistrales y avanzadisimos, con muchisima documentacion que cualquiera con un minimo de conocimientos puede comprender, y tu nos traes una mierda de video de 1 minuto que sube un propagandista de Pekin. xD

En meneame lo que hay, es mucho fan de todo lo antioccidental, aunque ello suponga aplaudir a fundamentalistas, terroristas o nazis.
3 K -6
angeloso #12 angeloso
#2 ¿Y por qué enlazas productos hechos en China? No entiendo la pataleta, aparte de excusa para echar bilis antichina.
0 K 11
Mltfrtk #10 Mltfrtk
Se ve que es un prototipo, pero mola. Quiero ver a esa mano poniendo acordes en una guitarra :hug:
0 K 15
Benzo #8 Benzo *
Y que ande como Cosa de la familia Addams.
0 K 10
LoboAsustado #11 LoboAsustado
Como protesis tendria su aquel
0 K 9
#9 Alex_MC
Al fin!  media
0 K 6

menéame